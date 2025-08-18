El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Más de 740.000 vascos pagarán 120 millones por no ajustar la subida de precios al IRPF

Aunque la reforma ha elevado a 20.000 euros el mínimo para pagar el impuesto, los tramos superiores han quedado sin deflactar

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:19

La reforma fiscal ha introducido una medida muy relevante, especialmente con las rentas más bajas, eximiendo del pago del IRPF a los contribuyentes con ingresos ... por debajo de los 20.000 euros. Pero en la adaptación a la nueva normativa de las tablas de retención, que entraron en vigor el pasado julio, para los 742.300 contribuyentes en Euskadi con ingresos superiores a esos 20.000 euros no ha habido cambio alguno.

