Badosa y Wimbledon, el lugar en el que se reencontró

Enric Gardiner Madrid Sábado, 28 de junio 2025, 19:01

Paula Badosa llegó a Wimbledon 2024 al borde de abandonar el top 100 y con unos problemas de espalda crónicos que amenazaban su carrera. Una ... situación que le obligó a priorizar su ranking y a renunciar a ir a los Juegos Olímpicos de París para disputar la gira americana de cemento y sumar puntos. La decisión fue más que acertada y la española acabó el año rozando el top 10 y la clasificación al torneo de maestras. Y esta resurrección comenzó en Wimbledon. «Siempre me gusta y siempre es especial volver aquí», afirmó la ahora número nueve del mundo. «He hecho buenos partidos en hierba. Mi juego se adapta bien aquí y siempre me he sentido cómoda», agregó.

En Berlín, Badosa ganó dos buenos encuentros, incluido uno ante Emma Navarro, antes de sufrir una rotura en el psoas que le obligó a retirarse en cuartos de final, pero ya está recuperada y este lunes saltará a la pista central para enfrentarse a la favorita del público, la británica Katie Boulter. Será el segundo choque ante Boulter, después de ganarle en París el año pasado, y con la que mantiene una buena amistad porque ambas se solían escribir mensajes de ánimo al sufrir lesiones. Noticia relacionada Alcaraz, a por el histórico triplete de Wimbledon Para Badosa, este es el único Grand Slam en el que nunca ha alcanzado los cuartos de final y su camino no está libre de obstáculos. De ganar a Boulter, se podría enfrentar a Greet Minnen en segunda ronda, a Donna Vekic en tercera, a Madison Keys en octavos, a Aryna Sabalenka o Elina Svitolina en cuartos y a Jasmine Paolini en semifinales. De este modo, evita a Coco Gauff, Iga Swiatek, Mirra Andreeva y Elena Rybakina hasta la final. En el cuadro femenino habrá otras dos españolas, Jessica Bouzas, que iniciará el torneo ante Ella Seidel, que viene de la previa, y Cristina Bucsa, que comenzará contra la rumana Anca Todoni.

