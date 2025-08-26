El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

EFE

El sueño de Venus Williams duró dos horas

Jugó gracias a una invitación de la organización y demostró que todavía conserva el toque y la potencia de golpes que la llevó a ganar cinco Wimbledon, pero no el físico necesario para aguantar tres sets ante una rival como Karolina Muchova

Dagoberto Escorcia

Martes, 26 de agosto 2025, 07:51

A sus 45 años, Venus Williams, toda una leyenda del tenis, soñó que podía volver a las pistas en el Grand Slam de su país, ... el US Open, torneo que conquistó en dos ocasiones cuando apenas era una veinteañera (2000-2001). Lo jugó gracias a una invitación de la organización y demostró que todavía conserva el toque y la potencia de golpes que la llevó a ganar también cinco Wimbledon. Pero no el físico necesario como para aguantar tres sets ante una rival como Karolina Muchova, 16 años menor que ella y 24 del mundo.

