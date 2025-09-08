El dineral que ha ganado Alcaraz al conquistar el US Open El tenista murciano cobrará el cheque más alto de la historia del torneo, la misma cantidad que la ganadora de la edición femenina

Alain Mateos Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:19 | Actualizado 08:48h.

Los ganadores del US Open de este año se han llevado el mayor botín de la temporada. Tanto Sabalenka, en la edición femenina, como Carlos Alcaraz cobrarán un cheque de cinco millones de dólares -4,2 millones de euros- por hacerse con el torneo en modalidad individual. Este premio es un 40% mayor que el que cobró Sinner por ganar este mismo Grand Slam el año pasado.

La organización del torneo americano -el último 'grande' de la temporada- ya anunció hace un mes que repartiría una bolsa de premios récord para la presente edición. Un montante de 90 millones de dólares -15 más que el año anterior- para todas las modalidades.

Esta subida también se ha notado por pasar de ronda. Todo aquel que superaba el primer partido se aseguraba 27.500 dólares. Los premios más suculentos se repartían a partir de los cuartos de final. Los ocho mejores del torneo se aseguraban cada uno un mínimo de 660.000 dólares, en semifinales esta cantidad subió hasta los 1,2 millones y en la final, el perdedor se ha embolsado 2,5 millones. La mitad que el ganador. Estas cantidades son exactamente las mismas que en el cuadro masculino que en el femenino.

Sin embargo, el dobles vende mucho menos. La pareja formada por el catalán Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos 'solo' se lleva un millón de dólares por ganar el US Open. Son cuatro menos que Alcaraz y Sabalenka.

No obstante, el dineral que reparte el US Open es el mayor de la temporada. Ningún otro Grand Slam iguala estas cifras. Por ejemplo, el ganador de Roland Garros se embolsa 2,5 millones de euros, prácticamente la mitad que el premio que reparte el torneo estadounidense. Wimbledon, el templo de la hierba, paga tres millones de libras -unos 3,5 millones de euros- a su ganador. Una cantidad muy similar a la de Australia, que reparte 3,5 millones de dólares -casi 3 millones de euros- al triunfador.