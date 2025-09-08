Sacando bien es otra cosa

Mucha gente pensaba que tras la retirada de Roger Federer y Rafa Nadal y el declive de Novak Djokovic nos íbamos a quedar huérfanos y ... el tenis masculino iba a perder interés.

Pues no, estos dos chicos, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, nos han hecho olvidar al big 3 y nos tienen pendientes de a qué hora juegan, de sus lesiones, de sus resultados, de quién es número 1 y hacen que no nos perdamos ninguno de sus enfrentamientos. Recordemos que este año habían jugado las finales de Roland Garros y de Wimbledon con una victoria para cada uno.

Hay que reconocer que esta rivalidad nos alegra la vida y nos mantiene la ilusión por ver todos sus partidos. Como era de esperar hemos asistido a un partidazo, sobre todo por parte de Carlitos.

El primer set Alcaraz lo jugó perfecto. Sacó muy bien y de fondo estuvo impecable. Por su parte Sinner entro muy frío al partido, sin ritmo y regalando bastante. No es normal verle cometer tantos errores.

El segundo set fue lo mismo pero al revés. Asistimos a la habitual desconexión de Alcaraz y a una bajada alarmante en los porcentajes de primeros servicios. Esto permitió al italiano meterse en el partido e igualar el marcador. Ahí vimos al Sinner sólido, rápido y demoledor de casi siempre.

A partir de ahí se acabaron las desconexiones del murciano. Pisó el acelerador y así hasta el final. En el tercero volvió a sacar bien y Sinner volvió a cometer errores poco habituales en él. Hasta llegó a tirar la raqueta, algo poco común en el italiano. Además Carlos hizo puntos increíbles como por ejemplo un smatch cortado desde el fondo de la pista a máxima potencia, que yo no había visto nunca. Y, por si fuera poco, jugó muy bien los break points.

Y en el cuarto set Alcaraz no aflojó, continuó igual, rompiendo la derecha, variando el revés, haciendo alguna dejada y yéndose sin miedo a la red a terminar muchos puntos. Pero donde estuvo la clave en este set y en todo el partido fue en el servicio.

¡Qué gozada sacar tan bien! ¡Qué de problemas te evitas! ¡Qué tranquilidad te da para los juegos al resto! Cuando saca bien, Carlitos es invencible.

Capítulo aparte merece su físico. Qué velocidad, qué potencia, qué flexibilidad... Hay que reconocer que la rivalidad entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz nos mantiene atentos a lo que pasa cuando juegan entre ellos. Además son dos grandes tipos y transmiten una gran imagen del tenis.

¡Enhorabuena don Carlos!