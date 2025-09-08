El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alcaraz celebra el título

Alcaraz celebra el título EFE

Alcaraz reina en Nueva York y en el mundo

El murciano derrotaa Sinner con un tenis total, suma su sexto Grand Slam y recupera el número uno

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:52

Carlos Alcaraz es el nuevo sheriff del Open de Estados Unidos. Ayer, en Nueva York, lo ganó todo. El título, el premio de 5 millones ... de dólares y el número uno del mundo. El murciano, de 22 años, dictó una cátedra ante su máximo rival, el italiano Jannik Sinner. El tenis grita 'vamos' como lo hizo él al final del partido. Mágico, consistente, genial en cada golpe, en su estrategia. Magnífico con el saque. Demostró en Nueva York que es el mejor del mundo.

