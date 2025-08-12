El magnífico verano de Jessica Bouzas La pontevedresa, que está en octavos de final de Cincinnati, se enfrentará a Sabalenka estrenando su estatus de top 40

Jessica Bouzas está teniendo una de las progresiones más regulares y consistentes del tenis español. La pontevedresa, octavofinalista en Cincinnati, ha subido treinta puestos en el ránking desde mayo y por primera vez en su carrera está entre las cuarenta mejores jugadoras del mundo. Su próximo reto, el más difícil, enfrentarse a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka.

«Ahora vengo a estos torneos a hacerlo muy bien, no solo a presentarme y ver qué pasa», aseguró Bouzas en Wimbledon, donde se estrenó en los octavos de final de un Grand Slam. Ahí sumó su quinto Grand Slam consecutivo ganando al menos un partido y la cuarta vez que alcanzaba, como mínimo, la tercera ronda. La progresión era irrefutable: en poco más de un año había irrumpido en el 'top 100' y se había asentado como la segunda mejor raqueta de España, solo por detrás de Paula Badosa, además de sumar tres cuartos de final en Guangzhou, Rouen y en el pasado WTA 1.000 de Montreal, donde solo la a la postre campeona Victoria Mboko le pudo frenar.

Desde comienzos de mayo, la de Vilagarcía de Arousa ha ganado doce partidos y perdido solo cuatro. Ha llegado a tercera ronda de Roland Garros, octavos de final de Wimbledon, cuartos en Montreal y octavos, como mínimo en Cincinnati.

«He vivido, sobre todo el año pasado, situaciones que nunca había vivido», argumenta la gallega al ser preguntada por su evolución.

Es sencillo colocar el dedo en el punto de irrupción, aquella primera victoria ante una 'top ten' al vencer a Marketa Vondrousova en su debut en Wimbledon en la pista central. Desde entonces, ha saboreado otro triunfo ante una de las diez mejores -frente a Emma Navarro en Roland Garros- y este miércoles tendrá la oportunidad de medirse por segunda vez a Aryna Sabalenka, a la que ya puso en apuros en enero en el Abierto de Australia.

Y lo va a hacer tras vencer a una leyenda como Venus Williams en primera ronda, a una finalista del US Open como Leylah Fernández, en segunda, y a Taylor Townsend, finalista aquí en 2023, en tercera. No ha perdido ni un solo set y de hecho no se ha dejado más de cuatro juegos en los parciales que ha jugado.

Sabalenka son palabras mayores, pero la bielorrusa, que no competía desde las semifinales perdidas en Wimbledon, lo pasó fatal para inclinar en más de tres horas a Emma Raducanu, por lo que hay esperanzas de que Bouzas pueda lograr la mejor victoria de su carrera deportiva.

Sería un premio más que merecido al 2025 de la de Pontevedra, que suma 25 triunfos por 17 derrotas, es la número 35 de la 'race' a la Copa de Maestras y en Cincinnati puede alcanzar sus cuartos cuartos de final de la temporada.