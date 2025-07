El número uno mordió y no soltó

Comenta Compartir

Dicen que los analistas económicos son los que explican por qué sus previsiones no se han cumplido. Pues mis previsiones tenísticas de ayer no se ... cumplieron. El favorito Alcaraz no pudo ganar esta vez y Sinner ganó Wimbledon con todo merecimiento. Pienso que una buena parte del resultado vino por la falta de acierto del murciano con el saque. Con un 50% de primeros es difícil ganar una final de Wimbledon.

En el primer set, tras ceder pronto su servicio, cogió momentáneamente la onda y la inspiración y elevó muchísimo el nivel. En ese momento afloró su velocidad de bola, su ritmo, su anticipación, su variedad, sus dejadas maravillosas, sus recuperaciones imposibles y toda su magia. En ese set su saque funcionó a ratos. Era él. Al comienzo del segundo set se despistó, bajó su concentración, perdió su servicio por segunda vez y dejó a Sinner meterse en el partido. Alcaraz luchaba y lo intentaba, pero sin chispa ni continuidad. Y además seguía sin sacar bien. El murciano iba perdiendo gas progresivamente. Además Sinner no fallaba, metía mucha presión, sacaba muy bien y no se arrugaba en ningún momento. Mordió y no soltó. El italiano mantuvo su nivel altísimo hasta el final. Prácticamente no dio opciones al español. Alcaraz estaba tenso, su juego no fluía con facilidad y mantenía su saque a duras penas, a base de chispazos de calidad y su garra habitual. En el tercero se agarró al saque al principio, pero tenía su juego cogido con alfileres. Continuó fallando sus dejadas, que tantas alegrías le han dado, y perdió la confianza. Prácticamente no hizo más dejadas en todo el partido. En el cuarto set el tenista de El Palmar tuvo varios break points para soñar en la remontada pero no le salieron las cosas y además Sinner no se lo permitió. Evidentemente mucha de la culpa de que se desvaneciese la magia de Carlitos la tuvo el italiano. Yo diría que Sinner le pega más fuerte que Nadal, Federer y Dkjokovic, tanto de fondo como con el saque. Es muy alto pero se mueve muy bien, con una técnica de desplazamiento fabulosa. En la final fue un martillo pilón. Salvo un pequeñísimo bajón en el primer set, mantuvo el acelerador pisado todo el tiempo. Sacó muy regular tanto el primero como el segundo. Jugó de fondo pero eso no quiere decir que fuese conservador. Desde la línea de fondo atacó todo el tiempo, sin dejar respirar al adversario. La cabeza del italiano es modélica. Se ha recuperado de la dolorosa derrota de Roland Garros, ha superado las molestias en el codo, supo remontar el primer set y aguantó la presión de ganar este Grand Slam por primera vez. Chapeau. Sin hacer un gran partido, con este nivel Carlitos hubiese ganado a la mayoría, pero ante el número 1 mundial hace falta jugar un partidazo, sacar bien, fallar pocas y ganar los puntos importantes. Alcaraz no lo hizo en Londres. Y Sinner sí.

