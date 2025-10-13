Barandika y Lekerika, sin fisuras en Durango

Juan Pablo Martín Lunes, 13 de octubre 2025, 23:02 Comenta Compartir

Fieles a su estilo. Conceder muy poco y acabar cuando el tanto esté trabajado. Así consiguieron este lunes Barandika y Lekerika el primer Master de la temporada de cesta punta en el frontón Ezkurdi de Durango. Superaron con trabajo pero sin problemas a unos inestables Urreisti y Zabala, que reaccionaron tarde en el primer juego y se marcharon del encuentro, sobre todo el de Mutriku, a mitad del segundo. El delantero de Gernika mantiene su racha. Ganó por segunda vez consecutiva la final a cuatro de la Liga Jai Alai y ha comenzado la campaña con el nuevo campeonato de la localidad vizcaína que llenó las gradas de su recinto en la final. Tuvo de compañero a un Lekerika que cubrió mucha cancha y estuvo fino en su parcela. Entre los dos tan solo cometieron seis errores en todo el choque.

La propuesta de los que vistieron de amarillo quedó clara desde el inicio y la incógnita estaba en ver cómo iban a plantear el partido el guipuzcoano y el de Markina. Tras uno primeros tantos para entrar en calor en el que el marcador mantuvo la igualdad (3-3), los ganadores comenzaron pronto a marcar la diferencia. Cargaron primero atrás donde Zabala tuvo un par de fallos, y siguieron sin prisa hasta encontrar el hueco que buscaban. Barandika estuvo acertado en sus decisiones y hasta consiguió un tanto de saque en un pelotazo profundo que botó alto y superó al zaguero markinarra.

Urreisti se dio cuenta de que tenía que ganar protagonismo en el juego para evitar que sus rivales se fueran definitivamente en el luminoso y estuvo bastante más activo en la segunda mitad del juego. Zabala se asentó y contribuyó a que recortaran la diferencia (8-11), pero vieron cómo el set se les escapaba de las manos porque el delantero marrón asumió riesgos y las cosas no le salieron. En 151 pelotazos, los ganadores se colocaron a falta de uno para la conclusión. El de Mutriku apuró sus opciones con un par de buenos costados y un revés en pared en el último cuadro, pero Barandika esperó su oportunidad para meter una buena pelota en el rebote imposible de devolver.

Helena y Arai

En el segundo juego toda la presión fue para los derrotados que la acusaron de inicio. Los gernikarras siguieron a lo suyo. Cómodos sobre la cancha y sin ceder un ápice, se vieron con un 3-6 a favor en el marcador. Un par de errores suyos y dos buenas acciones de Urreisti llevaron el empate y la emoción porque parecía que habían encontrado el camino, pero volvieron a diluirse.

A partir del 7-8, a Urreisti le faltó paciencia para madurar algo más los tantos y sus remates no encontraron su objetivo. Los amarillos volvieron a abrir un hueco y la confianza adquirida les permitió seguir a lo suyo conscientes de que tenían a sus rivales donde querían. Los de marrón intentaron levantar la cabeza pero mentalmente fueron bastante más flojos que sus oponentes y el choque se les escapó definitivamente (8-15).

En la revancha entre las ganadoras del Winter Series femenino y las de la Liga Jai Alai se registró la baja de última hora de Elaia con una rotura de fibras en su pierna derecha. Fue sustituida por Ihar, que formó pareja con Maia para medirse a Helena y Arai. Ganaron las segundas tras una buena reacción. En el primer set la delantera de Sopela estuvo muy activa y acertada en el remate. Cargaron el juego atrás y, aunque Arai volvió a mostrar su resistencia hasta el empate a once, las que vistieron de marrón gestionaron mejor los últimos tantos (15-11).

Con una Helena bastante más activa y Arai explotando su derecha a la perfección para encontrar los huecos, la ganadoras remontaron en el segundo set (9-15) y mantuvieron la dinámica en el tercero (2-5).