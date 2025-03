Aplazan el homenaje a Naroa Elizalde, la joven pelotari fallecida este miércoles

Gabriel Cuesta Domingo, 2 de marzo 2025, 13:42 Comenta Compartir

El partido del Campeonato de Parejas femenino en el que este domingo se iba a homenajear a la pelotari Naroa Elizalde, la joven navarra de 27 años fallecida esta semana, ha sido aplazado, según ha anunciado el Ayuntamiento de Zumarraga. Por el momento, aún queda por determinar en qué nueva fecha acogerá el frontón Beloki el duelo entre Barrokal y Arrastia ante Iturriaga y Mendiburu.

A través de una breve nota de prensa, el Consistorio detalla que «el homenaje a Naroa Elizalde ha sido suspendido debido a la celebración de otros actos de despedida». El texto añade que el Ayuntamiento «quiere ofrecer todo su apoyo a la familia, a los vecinos y a la asociación Ados pilota en estos difíciles momentos».

La pelotari navarra perdió la vida esta semana víctima de una enfermedad que no pudo superar. Una de las tres fundadoras de Ados Pilota, el primer club profesional íntegramente femenino que precisamente organiza el choque de Zumarraga, Elizalde comenzó a practicar este deporte a los seis años, pero lo tuvo que dejar a los 12 al no poder competir con los chicos de su edad y no haber ninguna competición en categoría femenina para las jóvenes amantes de la pelota. Regresó a la escena manomanista cuando la modalidad femenina daba sus primeros pasos. Junto a su hermana Maialen, se inscribió en 2017 en el primer Parejas organizado por la promotora Emakume Master Cup con pelota goxua.

Comenzó como zaguera, pero pronto se encontró más cómoda de delantera. Manejaba bien las dos manos durante las cinco temporadas que compitió en campeonatos organizados por esta operadora. Incluso fue capitana de uno de los equipos en la primera edición del torneo Plazandreak. En 2021, fue una de las impulsoras de Ados Pilota, junto a Iera Agirre y Maite Ruiz de Larramendi, entidad con la que empezó a jugar a partir de entonces sobre todo en los frontones de Navarra y de Gipuzkoa. Tras detectarle su enfermedad, hace aproximadamente un par de años, se vio obligada a reducir su actividad. Finalmente, falleció el pasado miércoles.