Un cámara en MotoGP se libra del impacto de la KTM de Pedro Acosta

Tras el accidente del que salió ileso, el piloto se acercó al operador, que tampoco sufrió daños, para preocuparse por su estado

Leire Moro

Leire Moro

Domingo, 24 de agosto 2025, 17:38

Uno de los momentos más tensos e impactantes de este fin de semana en el Mundial de MotoGP no se vivió sobre el asfalto durante la competición. Tuvo lugar al otro lado de las vallas, cuando el español Pedro Acosta sufrió un aparatoso accidente durante la clasificación que provocó que su moto saliese volando hasta la torre en la que se encontraba un operador de cámara y que se salvó del impacto, por apenas unos centímetros

Este sábado, en el circuito de Balanton Park, durante los primeros minutos de la 'qualy', el piloto de KTM perdió el control en una curva y salió despedido, aunque no sufrió daños físicos. Su moto continuó rodando por la grava hasta golpear violentamente las protecciones. Fue entonces cuando, al rebotar contra los neumáticos, salió volando varios metros y se estrelló contra la torre donde se encontraba trabajando el cámara brasileño João Cabrera.

En las imágenes se puede ver cómo el trabajador reacciona rápidamente y se aparta para evitar el impacto. Tras unos segundos de tensión, João levantó el pulgar como señal de que estaba bien. La moto solo había rozado la cámara. Acosta, tras asegurarse de que el cámara estaba bien, continuó con otra moto. Al finalizar la jornada, el piloto se acercó hasta João para interesarse por su estado. «¡Qué susto! ¿No?», le preguntó. «Ahora te veo mejor que cuando ha pasado, la verdad», le respondió. Finalmente, todo quedó en un espectacular susto.

