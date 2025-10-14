Joseba Iraola: «Este año he arriesgado más que nunca»

Juan Pablo Martín Martes, 14 de octubre 2025, 20:22 Comenta Compartir

«Este año he arriesgado más que nunca porque si no vas así no hay podio». Joseba Iraola ha alcanzado su límite en el Campeonato de Europa de Montaña con su barqueta 'Nova NP01'. «Cada vez se corre más y todo es más técnico». En el primer entrenamiento el ritmo que se marca es el de la temporada anterior en carrera, «y te lleva a tirarte si querer. Miras los tiempos y ves que en la curva que antes levantabas un poco el pie del acelerador ya no puedes». El de Balmaseda se ha subido al podio en siete de las once citas del calendario. Ha terminado tercero en el Grupo 1 en su tercera campaña completa en una especialidad que cada día se profesionaliza a paso agigantados. «El formato de viajar en furgoneta con todo lo necesario y un remolque para llevar el coche ya no se lleva, priman los tráilers de 14 metros y sus asistencias», destaca.

Por eso hay que valorar más el resultado del vizcaíno que lucha con menos medios y la mitad presupuesto que los demás. Y por eso la victoria en la categoría absoluta cosechada en la Subida Internacional al Fito, en Asturias, con 15.000 aficionados en las cunetas le supo a gloria. Lo consiguió 17 años después de que lo hiciera el último piloto español.

«Fue el día y el momento. Era la primera vez que estrenaba neumáticos en los entrenamientos para tener un ritmo alto desde el inicio. Las tres carreras fui al máximo. Limando los muros, pero salió un fin de semana perfecto», apuntó. El trazado, muy técnico, de la cita de Arriondas le favoreció porque su coche no tiene tanta velocidad como el de sus rivales.

Fue en la cuarta carrera de la temporada. Anteriormente ya había corrido en Francia, Austria y Portugal y se había subido dos veces al tercer cajón del podio. Luego llegó Chequia, en la que ascendió un peldaño más. «Igual que en Polonia». En la novena carrera estrenó la barqueta que tenía que haberle llegado a principios de campaña. «A estas alturas ya no tenía opciones de ganar el campeonato por lo que optamos por aprovechar y ponerla a punto de cara al próximo año».

Complicaciones

Sin embargo, las cosas se complicaron desde el inicio. En su estreno en Suiza se paró en la salida. «Problemas de juventud», resume. Pero en esa cita estaban el responsable del motor y el fabricante que pudieron solucionarle la papeleta. «Puede correr pero no puntuar». A diferencia de la anterior, la electrónica cambia, el motor empuja más «por lo que es totalmente diferente en la conducción». En Eslovenia llegó el susto. Un accidente fuerte en los primeros entrenamientos con lluvia. Sin consecuencias para Iraola, pero el coche quedó tocado. «Los rivales me ayudaron a arreglarlo a duras penas por la noche y terminé cuarto». Cerró la temporada en Croacia, donde se pudo quitar el regusto amargo con otro podio «en un trazado que se me da bien», aunque el barqueta todavía no estaba a punto del todo.

Este fin de semana correrá en Urraki, en Azpeitia, antes de dar por cerrada una campaña en la que también ha logrado nueve triunfos en las citas que ha corrido en la península. De cara a la próxima, su idea es conseguir algún nuevo patrocinador para mejorar la estructura del equipo «e incluir un telemétrico». Le espera un calendario con una carrera más, en Eslovaquia, y tres rivales nuevos –Robin Faustini, Corentin Stark y Peter Trnka– con una barqueta de características similares a la suya.

