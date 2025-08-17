El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Oriom realiza una de las ciabogas en la segunda jornada de la Ikurriña de Zarautz. Aitor Arrizabalaga

Orio remata la faena en Zarautz y mira ya hacia La Concha

La 'San Nikolas' se impone también con autoridad en la segunda jornada y suma ya diez banderas en la Eusko label Liga

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Domingo, 17 de agosto 2025, 15:31

Al término de la Ikurriña de Zarautz, tanto el técnico de Orio, Iker Zabala, como los remeros de la 'San Nikolas' hablaban abiertamente de que ... el próximo gran objetivo es La Concha. Comprensible. Tras la enésima exhibición ofrecida en Zarautz que les permitió ondear la segunda bandera más preciada de la temporada ocho años después y de tener la Eusko Label Liga prácticamente en el bolsillo desde hace semanas, la mirada en una campaña de ensueño tuerce hacia la bahía donostiarra –no ganan allí desde 2019–.

