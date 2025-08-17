Orio remata la faena en Zarautz y mira ya hacia La Concha

Al término de la Ikurriña de Zarautz, tanto el técnico de Orio, Iker Zabala, como los remeros de la 'San Nikolas' hablaban abiertamente de que ... el próximo gran objetivo es La Concha. Comprensible. Tras la enésima exhibición ofrecida en Zarautz que les permitió ondear la segunda bandera más preciada de la temporada ocho años después y de tener la Eusko Label Liga prácticamente en el bolsillo desde hace semanas, la mirada en una campaña de ensueño tuerce hacia la bahía donostiarra –no ganan allí desde 2019–.

Por el camino tienen todavía retos que alcanzar como intentar romper el récord de 14 banderas de Urdaibai y quedan cuatro citas puntuables –Ondarroa, Getaria, Bueu y Ares– antes de afrontar los dos primeros domingo de septiembre, pero es inevitable no pensar en la madre de todas las regatas. El sueño de todo remero. La prueba en la mini Concha, que es como se conoce a la Ikurriña de Zarautz por su formato a doble jornada y el tipo de ola proa-popa, no ha podido ser más satisfactoria para los oriotarras.

Partían con un colchón de algo más de doce segundos sobre Urdaibai y Zierbena tras su triunfo del sábado y volvieron a imponerse con autoridad en el asalto definitivo dejando patente que están un par de peldaños por encima del resto. Muy mal se le tienen que poner las cosas a los patroneados por Gorka Aranberri para que los oponentes les hagan hincar la rodilla.

El mensaje del técnico bermeotarra a los 'aguiluchos' en la previa fue claro. «Hay que ganar hoy» y su guardia pretoriana salió a cumplir las órdenes desde que el semáforo se puso en verde. Nada de esperar a ver qué hacen los rivales. La 'San Nikolas', con una tripulación inédita hasta ayer, en la Eusko Label Liga, salió a romper desde la txanpa inicial. La mejor defensa es un buen ataque y en el primer minuto de regateo los 'aguiluchos' ya metían a proa a Zierbena –amabos por el centro del campo de regatas, balizas tres y dos, respectivamente–. Por los extremos, Urdaibai y Getaria cedían demasiado tiempo.

La mínima renta con la que la 'San Nikolas' realizó la primera maniobra respecto a los 'galipos' quedó en mera anécdota nada más salir de la baliza. Gorka Aranberri cazó una ola que le permitió ampliar la diferencia hasta los siete segundos en un abrir y cerrar de ojos. Fin de la historia. A partir de ese instante, Orio se movió a su antojo. Zierbena, que la víspera se descompuso al verse atrás después de una primera mitad de regata muy valiente, fue esta vez la única que consiguió seguir, aunque de lejos, la estela 'aguilucha'. A mitad de recorrido, la diferencia entre ambos era de casi dos botes –cinco segundos–.

El hueco no fue a más en el tercer sector, en el que el cansancio comienza a dejarse notar. Mientras tanto, Urdaibai y Getaria cedían ya mucho terreno y a los 'txos' se les escapaba la segunda plaza de la general. Los de Jon Salsamendi acabaron cuartos tras el cómputo general de tiempos de ambas jornadas por detrás también de la 'Esperantza'.

Ondarroa y Lekittarra

Pero como es habitual, Orio asestó el golpe definitivo en el último sector de la regata. La 'San Nikolas' salió de la última ciaboga como un ciclón y en poco más de un minuto los cinco segundos se dispararon por encima de los diez. «Doce delante chavales», avisó Aranberri a los suyos, aunque solo fuera para aplacar el ímpetu de una tripulación que estalló de júbilo nada más cruzar la línea de meta. No es para menos, los oriotarras distanciaron en 23 segundos a Zierbena en la suma de tiempos de los dos días, mientras que Getaria y Urdaibai cedieron 35 y Donostiarra 44. La Concha está un paso más cerca.

Donostiarra cumplió con el objetivo de ganar la segunda tanda. La 'Torrekua', salvo en el primer tramo en el que Hondarribia mantuvo el tipo, dominó con solvencia una serie en la que la desgracia se cebó con Kaiku. Los sestaotarras quedaron enganchados en la baliza al realizar la primera ciaboga y, a partir de entonces la regata fue un calvario para la 'Bizkaitarra'. Los de Jon Elortegi acabaron últimos en la general por detrás de Cabo Cruz.

La primera tanda deparó un interesante mano a mano entre Ondarroa y Lekittarra del que salió victoriosa la 'Antiguakom Ama' por 32 centésimas. Los jueces tuvieron que echar mano del videofinish para determinar al ganador después de un último largo de poder a poder entre ambos botes.