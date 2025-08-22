Orio no quiere sobresaltos en Ondarroa

Orio no quiere sobresaltos este sábado (18.20 horas) en la Ikurriña de Ondarroa. Tiene la Eusko Label Liga en el bolsillo desde hace semanas – ... 28 puntos de ventaja al segundo–, pero el reto de romper el récord de victorias de Urdaibai (14) se complicaría un poco para los amarillos en caso de no ganar. Los de Iker Zabala afrontan la cita vizcaína lanzados, pero conscientes de que llegan a un escenario propicio para las sorpresas. No hay más que mirar lo acontecido las últimas ediciones.

En 2022, los anfitriones de la 'Antiguako Ama' se llevaron la bandera desde la primera tanda. Otro tanto hicieron Orio y Getaria en 2023 y 2024 remando en la segunda serie. Las previsiones marítimas –ola de medio metro– y meteorológicas no anuncian cambios sustanciales durante la tarde como para que se repita la historia por cuarta vez seguida, pero hasta que llegue el momento la tensión será máxima.

Lo que sí puede influir son las corrientes. La pleamar será a las 17.40 horas y hay que tener en cuenta que son mareas vivas y que el campo de regatas además se encuentra en la desembocadura del Artibai. La primera tanda enfrentará a Ares, Ondarroa, Kaiku y Cabo Cruz, con muy poco en juego. Los sestaotarras han puesto tierra de por medio respecto al decenso directo y tienen puesto ya el foco en el play-off de permanencia. La segunda serie reunirá a Hondarribia, Getaria, San Juan y Lekittarra también con poco por decidir dado que las posiciones están bastante definidas.

Cambio Las tandas de este domingo en Getaria se conformarán según la clasificación general y no con el resulta de la víspera

Orio, Zierbena, Donostiarra y Urdaibai cerrarán la jornada con ganas de batalla. Los 'aguiluchos' porque quieren hacer historia y la dupla vizcaína y la 'Torrekua' porque necesitan un triunfo que les haga creer que los amarillos, en contra de lo que parece, no son inbatibles de cara a la Bandera de La Concha. Ondarroa es territorio propicio para sus intereses.

Cierre de la ARC 1 y la Liga ETE

El domingo, la Eusko Label Liga visitará Getaria (12.20). Esta vez la composición de las tandas no será según la clasificación de la víspera como hasta ahora sino tomando como referencia también la general. En la previa de ambas citas se disputarán las dos últimas jornadas de la Liga Euskotren femenina en la que Arraun Lagunak manda con una cómoda renta sobre Orio. La 'Lugañene' podría atar el títuloeste mismo sábado en Ondarroa.

Por otra parte, la ARC 1 y la Liga ETE femenina también bajarán este fin de semana el telón. Por lo que respecta a la primera, este sábado (16.40 horas) tendrá lugar en aguas de la ría la Ikurriña Villa de Bilbao en la que Santurtzi puede sellar el título y Arkote certificar el play-off. Las 12 traineras participantes quedarán divididas en dos tandas de seis para la contrarreloj. Este domingo (16.00 horas) afrontarán la Bandera de Castro, que fue suspendida el pasado día 15 por precaución debido a las altas temperaturas. La Liga ETE también echará el cierre hoy (16.00) en Bilbao con Zarautz y San Juan separadas por sólo dos puntos en la lucha por el título.