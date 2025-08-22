El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La tripulación de Orio celebra su incontestable triunfo en Zarautz el pasado fin de semana. Lobo Altuna

Orio no quiere sobresaltos en Ondarroa

Las previsiones marítimas son benévolas pero las corrientes, al tratarse de mareas vivas, pueden influir en una campo propicio para las sorpresas

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Viernes, 22 de agosto 2025, 18:00

Orio no quiere sobresaltos este sábado (18.20 horas) en la Ikurriña de Ondarroa. Tiene la Eusko Label Liga en el bolsillo desde hace semanas – ... 28 puntos de ventaja al segundo–, pero el reto de romper el récord de victorias de Urdaibai (14) se complicaría un poco para los amarillos en caso de no ganar. Los de Iker Zabala afrontan la cita vizcaína lanzados, pero conscientes de que llegan a un escenario propicio para las sorpresas. No hay más que mirar lo acontecido las últimas ediciones.

