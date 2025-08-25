El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
José Luis Korta en el puerto de Castro.

Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar que voy a cumplir 77 años»

El técnico oriotarra, que las dos últimas campañas ha dirigido a Castro, no ha podido evitar el descenso de 'La Marinera a la ARC 2

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Lunes, 25 de agosto 2025, 19:27

La Sociedad Deportiva de Remo Castreña, tras consumar el pasado domingo su descenso a la ARC 2, afrontará cambios sustanciales en todos sus estamentos. Por ... un lado Arrantz Villar, que ganó las elecciones celebradas el pasado mes de abril, asumirá la presidencia de la entidad en los próximo días y, por otro, el hasta ahora técnico, José Luis Korta, abandonará no sólo la entidad cántabra sino también el mundo del remo definitivamente tras casi 60 años al pie del cañón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 42 años la actriz Verónica Echegui
  2. 2

    El lamentable espectáculo de Medvedev tras la metedura de pata de un fotógrafo en el US Open
  3. 3

    Las obras que obligan a cerrar una docena de comercios del centro de Bilbao
  4. 4 Vandalizan la fachada del Teatro Arriaga con pintadas
  5. 5

    Cinco heridos por un incendio en Santutxu: «La silla de ruedas eléctrica empezó a arder y no podíamos apagarla»
  6. 6

    Los estrechos vínculos de Verónica Echegui con Euskadi
  7. 7 El sitio de Bilbao de toda la vida donde disfrutar de unos buenos ibéricos y mariscos
  8. 8

    Sin relevo para garantizar las pensiones: Euskadi no logra alcanzar los dos cotizantes por jubilado a pesar del récord de empleo
  9. 9

    Las comparsas cargan contra la Policía Municipal en su balance de fiestas: «Nos han puesto trabas»
  10. 10

    Detienen por segunda vez al pirómano de Getxo tras atacar dos coches y un contenedor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar que voy a cumplir 77 años»

Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar que voy a cumplir 77 años»