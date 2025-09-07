El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Iker Zabala, técnico de Orio, respecto a la penalización: «Se están pasando»

El de Bermeo cree que se está viendo «una clara persecución tanto a entrenadores, remeros y directivas»

Domingo, 7 de septiembre 2025, 15:54

El técnico de Orio, Iker Zabala, no ha dudado en dar «un sobresaliente al rendimiento de la trainera», por la regata que han hecho, el ... rival que se han encontrado enfrente y las circunstancias. «En la línea de salida les han notificado los jueces que tenían tres segundos de sanción con lo que ello implica y se han sabido reponer». El de Bermeo no estaba nada de acuerdo con lo sucedido. «La sanción es algo que hay que denunciar. Estamos viendo una clara persecución tanto a entrenadores, remeros y directivas. Cada vez la exigencias son mayores y estamos en un medio muy expuesto y amplio.

