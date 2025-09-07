Iker Zabala, técnico de Orio, respecto a la penalización: «Se están pasando»

El técnico de Orio, Iker Zabala, no ha dudado en dar «un sobresaliente al rendimiento de la trainera», por la regata que han hecho, el ... rival que se han encontrado enfrente y las circunstancias. «En la línea de salida les han notificado los jueces que tenían tres segundos de sanción con lo que ello implica y se han sabido reponer». El de Bermeo no estaba nada de acuerdo con lo sucedido. «La sanción es algo que hay que denunciar. Estamos viendo una clara persecución tanto a entrenadores, remeros y directivas. Cada vez la exigencias son mayores y estamos en un medio muy expuesto y amplio.

La sanción de tres segundos por parta de los jueces fue por estar en la calle cero, «y eso mentira». «Hemos estado a 200 metros de la calle uno, justo en la bocana del puerto, y eso para mi no es la cero. Eso no se puede sancionar, Cuando encima me han pasado embarcaciones de recreo por todas las esquinas a toda velocidad. Y nosotros tenemos que estar quietos. No lo encuentro justo», ha recalcado.

Valorar el rendimiento

Desde su punto de vista le parece «excesiva» la penalización que les han impuesto. «Si hoy hubiera sido la final hubiéramos perdido por una décima aunque hubiéramos llegado primeros a meta. Y eso a muchos creo que no les importa. Hay que valorar el rendimiento de los deportistas y la dedicación de los que estamos a su alrededor, bien sean entrenadores, directivos... Porque también podría abrir el melón de temas como plazos de inscripción, las alineaciones, de exigencias de que no podemos llevar un sponsor que otro en la ropa. Cada año el listón va más arriba y se están pasando».

La segunda plaza conseguida por la sanción, sin embargo, no les pesa. «Menos cuando hemos quedado a dos segundos del récord. Eso es andar muchísimo, igual que el rival. Se han cumplido los pronósticos que en su día hice de que íbamos a ver un Orio más rápido que en la liga, pero Zierbena también lo ha sido». Zabala cree que lo vivido les puede valer para «hacernos más fuertes». «He pasado situaciones así en otros equipos y, si lo sabes encajar bien, valen de acicate. Orio saldrá el domingo a romper otra vez».