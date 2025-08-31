Hondarribia se amolda mejor que Hibaika a las olas y logra la salvación
Portugalete se tuvo que conformar de nuevo con la última plaza en un exigente segundo asalto en Castro
Domingo, 31 de agosto 2025, 19:00
Hondarribia B partía con la vitola de favorita en el play-off de ascensos y descensos de la ARC y, aunque el sábado los fronterizos ... se vieron sorprendidos por Hibaika, mantuvieron sus opciones intactas y este domingo remataron la faena en Castro Urdiales. La 'Ama Guadalupekoa' fue la tripulación que mejor se amoldó a las exigentes condiciones que presentaba el mar en la Ensenada de Brazomar, así como al fuerte viento reinante para sellar la permanencia en la ARC 1 una campaña más.
Los fronterizos, que fueron los penúltimo en partir en la contrarreloj, vieron cómo Camargo marcaba el mejor registro en la maniobra inaugural –cuatro segundos menos–, mientras que la 'Madalen' quedaba ya fuera de la batalla por la victoria al ceder nada menos que quince sobre las embarcación cántabra y once respecto a los hondarribitarras. Portugalete, por su parte, quedaba ya como cola de regata, al igual que la víspera.
Hondarribia B dio el golpe en el segundo largo, popa a la ola. Los hombres que entrena Gonzalo Carrión se plantaron a mitad de regata con tres botes de ventaja –nueve segundos– sobre Camargo y, a partir de ahí, aumentaron progresivamente su renta sobre la 'Virgen del Carmen', a la que distanciaron en casi 22 segundos en meta. Hibaika se tuvo que conformar con la tercera plaza a 52 segundos.
Los de Renteria fueron segundos tras la suma de puntos de ambas jornadas y ahora deberán esperar a ver qué sucede en el play-off de la ACT para saber dónde remarán finalmente el próximo verano.
