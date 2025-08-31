El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Varios kilómetros de retenciones en la A-8 dirección Bilbao por un accidente múltiple
Portugalete quedó descolgada de la lucha por la victoria desde el primer largo.
Play-off ARC

Hondarribia se amolda mejor que Hibaika a las olas y logra la salvación

Portugalete se tuvo que conformar de nuevo con la última plaza en un exigente segundo asalto en Castro

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Domingo, 31 de agosto 2025, 19:00

Hondarribia B partía con la vitola de favorita en el play-off de ascensos y descensos de la ARC y, aunque el sábado los fronterizos ... se vieron sorprendidos por Hibaika, mantuvieron sus opciones intactas y este domingo remataron la faena en Castro Urdiales. La 'Ama Guadalupekoa' fue la tripulación que mejor se amoldó a las exigentes condiciones que presentaba el mar en la Ensenada de Brazomar, así como al fuerte viento reinante para sellar la permanencia en la ARC 1 una campaña más.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa
  2. 2 El restaurante vizcaíno que borda el arroz con almejas, las patas de cerdo y las langostas
  3. 3

    Comienzan dos años clave para relanzar Bilbao y Bizkaia
  4. 4

    La proporción de alumnado «vulnerable» se dispara en todas las zonas escolares de Bizkaia
  5. 5

    «Si veo que tengo razón, ya pueden venir chinos, rusos y americanos que no me van a callar»
  6. 6 Cae a un parque infantil de Sondika un camión de bomberos del aeropuerto
  7. 7 Retenciones en la A-8 dirección Bilbao por un accidente múltiple
  8. 8

    El radar de tramo de Saltacaballo retrasa unos días el comienzo de las multas
  9. 9 Acampar, aparcar y pernoctar no son lo mismo y se diferencian por ley
  10. 10

    Las incógnitas de la muerte de Mati Muñoz: ¿qué pasó en la habitación 107, una discusión o un plan organizado?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Hondarribia se amolda mejor que Hibaika a las olas y logra la salvación

Hondarribia se amolda mejor que Hibaika a las olas y logra la salvación