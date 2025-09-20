El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Garazi Lamborena, en las instalaciones del Santurtzi Xake Taldea. Mireya López

La heroína de un club

A sus 13 años, Garazi Lamborena ha ganado el campeonato de España absoluto de ajedrez en el tramo 1.700 y llena de orgullo al Santurtzi Xake Taldea

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Sábado, 20 de septiembre 2025, 01:09

Poco antes de las tres de la tarde, recién abierta la persiana del local, una lonja municipal de unos cien metros cuadrados en el número ... 2 de la calle Juan Gurrutxaga, comienzan a llegar los niños a la sede del club de ajedrez de Santurzi. Uno tras otro van dejando sus mochilas aquí y allá antes de sacar los tableros y los relojes y ocupar las mesas en las que jugarán sus partidas. Se oye alguna pequeña discusión sobre si van a jugar en blitz (una muy rápida a tres minutos) o una a diez. Lo cierto es que es imposible no celebrar el ambiente que se crea en este club que ya reúne a 75 socios con licencia y dispone de 20 monitores que dan clases a más de 600 alumnos de todas las edades en el propio local y en 18 colegios repartidos entre Santurtzi, Bilbao, Trapaga, Muskiz, Gallarta, Sopelana y Barakaldo.

