Guillermo Guinea se proclama subcampeón de Euskadi de natación adaptada en aguas abiertas

Pablo Sanz Lunes, 28 de julio 2025, 12:24

Guillermo Guinea terminó este pasado fin de semana de la mejor manera posible la temporada de natación tras proclamarse subcampeón de Euskadi de natación adaptada ... en aguas abiertas en la Zarautz-Mollari-Zarautz. Un excelente resultado, con un crono de 1:26:38.15, que bien vale una medalla de plata. «Ha sido una prueba que he disfrutado de principio a fin, a pesar del miedo que tenía en un inicio. Me enfrentaba a 5.000 metros y durante el año sólo había entrenado velocidad, pero una vez en el agua he disfrutado muchísimo», indicó Guinea tras la competición.

📰 𝗖𝗥𝗢𝗡𝗜𝗖𝗔 | Guillermo Guinea logra el subcampeonato de Euskadi de Aguas Abiertas en la Zarautz-Mollari-Zarautz 🏊🏻🔝



Cerca de 300 nadadores tomaron la salida este pasado sábado desde el puerto de Zarautz de la quinta edición de una prueba que ha contado con «un nivel altísimo de nadadores que han llegado de todo España». Un total de cinco kilómetros en los que los nadadores tuvieron que dar lo mejor de sí mismos para llevarse el preciado trofeo final y en el que el deportista de Zuzenak, además de hacerse con la medalla de plata, ha terminado cuarto clasificado en los campeonatos de España. «Lo he intentado hasta el final, pero el nivel de la gente que ha venido era altísimo. Me voy muy satisfecho con ese cuarto puesto», destacó Guinea. Asimismo, el alavés también quiso dar las gracias a uno de sus compañeros de equipo por la ayuda proprcionada. «Me ha esperado a mitad de camino para hacerme relevos y guiarme hasta la línea de meta. Me ha servido como impulso para terminar con un gran tiempo y mejores sensaciones en una prueba en la que no las tenía todas conmigo», finalizó.

