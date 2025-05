Álex Rodríguez se mete en otra guerra

Álex Rodríguez continúa dando pasos de gigante en el kickboxing. Tanto es así que el boxeador vitoriano de 31 años competirá mañana por la noche ... en el pabellón de La Casilla contra Andrés Herrera en la Xtrike Combat Superleague. Un combate frente al campeón de España de Muay thai que prevé que «va a ser una guerra». «Es un tío fuerte que trabaja muy bien las piernas y las rodillas. Nunca lo he tenido fácil y en esas situaciones es cuando me crezco y tengo esa motivación de luchar y ganar a los mejores», indica.

Álex sabe bien desde muy joven lo que es luchar contra viento y marea. El vitoriano, más allá de «siempre haber tenido el gusanillo de realizar algún arte marcial», empezó a practicar este deporte muy joven a raíz del fallecimiento de su padre. Una vía de escape que le permitió salir adelante. «Me ayudaba mucho a dormir, por lo que dejé la escalada y me centré solo en el kickboxing», señala. Su primer combate con 18 años en Vitoria lo perdió ante un luchador bilbaíno. «Tenía tantos nervios que no me acordaba en absoluto de mi combate. Estar ante tanta gente y tener los focos encima era una sensación nueva para mí», recuerda. Sin embargo, solo dos meses después el alavés fue capaz de revertir la situación y superó a este mismo contrincante en una velada celebrada en Torrelavega. «Era mi segunda pelea amateur. Estudié lo que tenía que hacer, calmé los nervios y salió a la perfección», rememora sonriente.

Dos éxitos en cuatro meses

Inspirado en la forma agresiva de pelear del mítico luchador Ramon Dekkers, Álex poco a poco fue creciendo en el kickboxing hasta que en julio de 2023 logró convertirse en Campeón del Mundo de K1 al derrotar en Múnich al alemán Oscar Plasene. «Pensé que nunca me iba a llegar la oportunidad de conseguir un título de estas características. Salió todo muy bien», recuerda. Pero la hazaña del vitoriano no quedó ahí. Cuatro meses más tarde, de nuevo en tierras germanas, volvió a ganar a Plasene en la revancha por el título. «Fue un golpe encima de la mesa porque venía de pasar algunos problemas personales y pude reivindicarme. Estuve entrenando mucho tiempo solo y psicológicamente no estaba muy bien. Fue complicado», admite.

«Mi plan es meterle mucha presión con las manos e intentar poder cazarle con mi boxeo» Álex Rodríguez Luchador de kickboxing

'The Spartan', como es conocido en el ring debido a los tatuajes que tiene de estas figuras de la historia griega, entrena cinco días a la semana en el gimnasio Bakh de la capital alavesa. Una rutina que, de cara a la pelea de mañana contra Herrera, no ha cambiado. «Siempre me preparo en función de contra el que luche, pero, al igual que siempre, sigo todo lo planificado al pie de la letra», expone. Delante en la jaula estará el malagueño Andrés Herrera contra el que espera un combate «muy físico». Por ello, Álex tiene una estrategia muy clara para tumbarle. «Mi plan es meterle mucha presión con las manos e intentar poder cazarle con mi boxeo», confiesa.

El duelo contra el deportista andaluz será una de las batallas que se llevarán a cabo en la capital vizcaína con motivo de la celebración de la Xtrike Combat Series. Un nuevo y rompedor evento en el que luchadores de boxeo, kickboxing y MMA se darán cita en La Casilla. «Es una forma de intentar que prospere este deporte y coja adeptos de todos los lados. Va a ser todo un espectáculo», comenta el boxeador alavés. Andoni Gago, Ander Fighter o Julio 'El Feroz' serán otros de los participantes de un acontecimiento que contará con la actuación estelar del rapero Kidd Keo y en el que también pelearán entre sí Eneko Van Horenbeke y Unai Huidobro, participantes del programa de televisión de ETB 'El Conquistador'.