Aitana Rodrigo estará en Tokio con el relevo español. Mireya López

Aitana Rodrigo y Markel Fernández, dos vizcaínos en el Mundial de atletismo

El seleccionador nacional José Peiro anuncia la presencia de ambos en los relevos españoles que competirán en la cita de Tokio del 13 al 21 de septiembre

Igor Barcia

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:33

Aitana Rodrigo y Markel Fernández, dos atletas vizcaínos estarán presentes en el Mundial de atletismo que se celebrará en Tokio del 13 al 21 de ... septiembre. Así lo acaba de confirmar el seleccionador nacional José Peiró, que ha dado la lista de atletas que representarán en la RFEA en la gran cital del atletismo de esta temporada al aire libre. La velocista de Galdakao, campeona de España de 100 metros, forma parte del relevo 4x100, mientras que el de Sopela es uno de los tres hombres que forman parte del relevo mixto 4x400.

