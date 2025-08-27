Aitana Rodrigo y Markel Fernández, dos vizcaínos en el Mundial de atletismo

Aitana Rodrigo y Markel Fernández, dos atletas vizcaínos estarán presentes en el Mundial de atletismo que se celebrará en Tokio del 13 al 21 de ... septiembre. Así lo acaba de confirmar el seleccionador nacional José Peiró, que ha dado la lista de atletas que representarán en la RFEA en la gran cital del atletismo de esta temporada al aire libre. La velocista de Galdakao, campeona de España de 100 metros, forma parte del relevo 4x100, mientras que el de Sopela es uno de los tres hombres que forman parte del relevo mixto 4x400.

La presencia de ambos en la lista había ganado muchos enteros después de concentrarse con la selección española de relevos. Los dos estuvieron en el grupo que se concentró del 17 al 24 de agosto en San Cugat (Barcelona) para preparar el Mundial, pero quedaba la confirmación oficial que se ha producido este mediodía.

En el caso de Aitana Rodrigo, su presencia se daba por hecha después de su espectacular rendimiento en el pasado campeonato de España, donde se llevó el título de 100 metros con 10,30, nuevo récord de Euskadi, y fue quinta en 200 metros después de acusar el cansancio de tener que hacer seis carreras en tres días. La de Galdakao aparece en la lista junto a Jael Bestué, campeona de España de 200 metros, Lucía Carrillo, Esperança Cladera, Maribel Pérez y Paula Sevilla, campeona de España de 400 metros.

Markel Fernández, por su parte, competirá en el relevo mixto después de que el pasado día 16 el relevo largo español no lograra su clasificación mundialista en el Silesia Kamila Skolimowska Memorial, prueba encuadrada en la Diamond League.