Borrón y cuenta nueva de Rahm en el Masters: «No tengo motivos para despertarme por la mañana sin sonreír»

Carlos Nieto Enviado especial. Augusta Martes, 8 de abril 2025, 18:56 Comenta Compartir

Hay un nuevo Jon Rahm. Relajado, sonriente, liberado. «El año pasado fue duro para mí porque era mi primer major después de unirme al LIV y además estaba defendiendo mi título, así que hubo mucho movimiento esa semana: muchas cosas nuevas, un vestuario nuevo, la Cena de Campeones... Fue muy difícil adaptarme», ha reconocido el vizcaíno en la rueda de prensa previa al Masters, que arranca este jueves.

2024 fue un año convulso para Rahm en todos los ámbitos. En lo deportivo tuvo que afrontar un nuevo escenario como el LIV -circuito en el que se proclamó campeón- y, sobre todo, gestionar la presión en las contadas apariciones que tuvo por los torneos del golf tradicional. En lo personal lidió con un embarazo muy duro de su mujer, Kelley Cahill. Por fortuna, Alaia nació en perfectas condiciones en septiembre.

«Mi estado mental, creo que en gran parte, el 99%, se debe a lo bien que me siento en casa. Tenemos mucha suerte de tener tres hijos preciosos y una familia perfectamente sana. No tengo motivos para despertarme por la mañana sin sonreír. Eso es fundamental en una semana como esta, cuando puedo compartir la casa con ellos. Y eso es otro detalle: no habían viajado conmigo desde el PGA del año pasado (mayo) debido a unas complicaciones del embarazo de Kelley y tuvo que guardar reposo absoluto. Así que tenerlos conmigo de nuevo esta semana y la anterior me hará sonreír constantemente. Probablemente sea la razón principal por la que me sentiré, obviamente, mucho más feliz esta semana», ha declarado Rahm.

For the reigning champion, the pressure of competing in the Masters Tournament extends to Champions Dinner menu decisions. #themasters pic.twitter.com/9eotAv25WS — The Masters (@TheMasters) April 8, 2025

En pocas comparecencias en el último año y medio, desde su fichaje por la liga saudí, el vizcaíno se había sincerado tanto: «Hubo momentos en que surgieron muchas preguntas para las que no tenía respuesta y lo intenté, pero no las encontré». «Siento que rindo mejor y tengo la mentalidad más clara de cerrar la página del año anterior y abrir una nueva», ha añadido sobre el cambio experimentado.

«Se me juzgó injustamente»

Rahm no ha entrado a valorar demasiado las mejoras experimentadas en su entrenamiento más allá de ligeros retoques en su drive. Ha asegurado que se siente «muy bien» y, además, se incluye entre los mejores: «Sin duda me consideraría uno de los diez mejores jugadores del mundo». «La constancia es algo de lo que siempre me he enorgullecido. Creo que el año pasado se juzgó injustamente mi nivel de juego basándose en cómo jugué aquí y en el PGA Championship, en comparación con cómo jugué realmente durante todo el año», ha manifestado para revindicarse e imponerse la condición de favorito a la chaqueta verde.