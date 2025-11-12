El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los jugadores de la selección española, durante el entrenamiento del martes. Rodrigo Jiménez (Efe)
Mundial 2026 | Clasificación

Un Gordo mundialista en juego para España con pedreas muy apetecibles

Tras igualar la racha de 29 partidos oficiales sin conocer la derrota que consiguió con Del Bosque, La Roja puede alcanzar en esta ventana el récord absoluto de 31 que estableció Italia

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:05

Comenta

La selección española acaricia el billete para el Mundial que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México. Tras firmar un pleno ... de victorias en las cuatro primeras jornadas, en las que anotó quince goles y no encajó ninguno, el combinado que dirige Luis de la Fuente encara las dos últimas citas de la ruta clasificatoria hacia territorio norteamericano con el Gordo al alcance de su mano y la posibilidad de adjudicarse además un par de pedreas muy apetecibles que contribuirían a seguir engrandeciendo el legado de un bloque que resulta insaciable en su afán por medirse con los más grandes de la historia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizado sin vida el joven desaparecido en Getxo
  2. 2

    La actuación policial con dos heridos de bala en Barakaldo fue «improvisada»
  3. 3

    El millonario blindaje del Athletic a Selton, su nueva joya
  4. 4 Los Javis se separan tras trece años de relación
  5. 5

    Un okupa en un garaje atemoriza a los vecinos de Arangoiti
  6. 6

    Pluribus, la serie de moda en Estados Unidos, se rodó en el aeropuerto de Bilbao
  7. 7 Paula Vázquez explica a Broncano su celibato voluntario: «Ya me hago yo mi comidita»
  8. 8 La desconocida saga multimillonaria de los Rubiralta
  9. 9 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  10. 10 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un Gordo mundialista en juego para España con pedreas muy apetecibles

Un Gordo mundialista en juego para España con pedreas muy apetecibles