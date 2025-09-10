El Zamora no da opción al Amorebieta

Fernando Romero Miércoles, 10 de septiembre 2025, 22:41 Comenta Compartir

Se acabó la aventura del Amorebieta en la Copa Federación. El Zamora fue notablemente superior que los azules en el Ruta de la Plata y venció en un encuentro en el que los blanquirrojos dominaron con claridad, con oportunidades y llegadas como para haber logrado un marcador incluso más amplio. Buena parte de la culpa de que eso no sucediera fue del guardameta Jon Altamira, que estuvo providencial en varios momentos del duelo.

Quizá el desenlace del encuentro podría haber sido el mismo, pero seguro que no su discurrir, si Hodei Rodríguez hubiera anotado el penalti cometido por Codina sobre él mismo a los dos minutos. Pero el joven extremo de Lezo se topó con una gran respuesta de Fermín, que le detuvo el lanzamiento.

Zamora Fermín (Álvaro, 80'); Athuman (Carbonell, 80'), Erik Ruiz (Moha, 62'), Codina, Sergi López; Carlos Ramos (Claveria, 62'), Markel Lozano, Álvaro Romero (Ayyoub, 66'), Sancho; Eslava, Josh Farrel. 4 - 1 Amorebieta Altamira; Mendibe, Entrecanales (Odei, 46'), Elías, Ceballos (Lulu, 46'), Hernáiz; H. Rodríguez, Marouane (Ituarte, 71'), Goie, Asier Sánchez (Reka, 62'); Etxaniz (Torrico, 62'). 1-0, min. 7: Álvaro Romero; 2-0, min. 40: Jaime Sancho; 3-0, min. 45+1: Miki Codina; 4-0, min. 63: Farrell; 4-1, min. 75: Javi Elías.

Árbitro: Lago Barreiro (colegio gallego). Amonestó a Codina, Romero y Ayyoub por el Zamora; también a Lulu por el Amorebieta.

Incidencias: Partido correspondiente a los dieciseisavos de final de Copa Federación, disputado en el estadio Ruta de la Plata. 2005 espectadores.

Fue un mazazo. Porque a partir de ahí, los de Aitor Zulaika prácticamente desaparecieron del verde ante el empuje y la insistencia del Zamora, que no tardó en anotar su primer tanto. Fue en el 7', con Álvaro Romero aprovechando un rechace dentro del área. Los de Juan Sabas buscaban con ahínco ampliar su renta, algo que les negó en varias ocasiones Altamira con grandes paradas.

Pero a base de percutir y percutir, acabaron logrando su objetivo en los minutos finales del primer acto. Primero fue Javi Sancho el que marcó a placer tras una asistencia de Romero. En el añadido, Miki Codina colocaba el 3-0 en otra buena combinación de los locales.

Zulaika retocó piezas en el descanso para tratar de darle otro aire a su equipo. Un espejismo. Porque el Zamora no tardó en volver a retomar el mando del partido para seguir buscando la portería azul. Farrel colocó el cuarto para el Zamora pasada la hora de juego en la acción tonta del partido. Altamira se equivocó a la hora de golpear, mandó el balón al cuerpo del delantero y éste marcó a puerta vacía. Un lunar en una noche en la que, pese a la goleada, el meta del Amorebieta realizó varias muy buenas intervenciones.

En esta ocasión, al menos, el Amorebieta no se vino de vacío del Ruta de la Plata. Javi Elías anotó el tanto de la honrilla tras una muy buena asistencia al espacio de Reka con el exterior.