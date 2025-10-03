«Sigo en el 'River' porque soy muy feliz aquí, he encontrado mi casa»

Markel Etxeberria posa en Las Llanas con el brazalete de capitán del Sestao River.

Peru Olazabal Sestao Viernes, 3 de octubre 2025, 08:42

Markel Etxeberria ha encontrado en el Sestao River su casa. El lateral derecho vive su quinta temporada como verdinegro, siendo fiel a los colores, pese al descenso a Segunda Federación y la espantada que ello conllevó. Ahora destaca el buen ambiente de la nueva plantilla, a la que ve preparada para luchar por el ascenso. Actualmente, los sestaotarras son terceros tras dos victorias y dos empates en este inicio liguero. El capitán es uno de los dos únicos jugadores de campo que lo ha jugado todo, junto a Mikel Montero.

–¿Cómo vivió el descenso a Segunda Federación?

–Fue un momento muy duro. Cuesta rehacerse. Las primeras dos semanas fueron muy complicadas. Luego lo tomas como un aprendizaje, intentas sacar conclusiones y mirar hacia adelante porque todavía queda mucho camino por recorrer.

–¿Cuáles considera que fueron los motivos principales de dicho descenso?

–Yo creo que se nos torció lo de casa. No nos hicimos a Las Llanas. Perdimos muchos puntos aquí. Es verdad que fuimos capaces de ganar fuera a rivales que estaban incluso en play-off, pero éramos conscientes de que la permanencia pasaba por ser fuertes en casa y no dimos con la tecla de Las Llanas y de lo que nos podía aportar.

–Solo continúan en el equipo Jon Rojo y usted. ¿Por qué decide seguir en el Sestao River?

–Decido seguir porque estoy muy feliz aquí. He encontrado mi sitio, mi casa. Disfruto muchísimo jugando aquí. Soy feliz, así que donde estás a gusto, es donde quieres estar.

–¿Echa de menos a los compañeros con los que había compartido sus cuatro anteriores temporadas de verdinegro?

–Sí, mucho. Pensar de antemano que no iba a verles las caras o estar aquí los primeros días sin ellos fue duro. Gorka Garai o Gaizka Martínez son gente con los que he compartido muchísimas cosas aquí en Sestao. De primeras, no te imaginas estar aquí sin ellos. Han pasado de ser compañeros a ser amigos. Hemos vivido una etapa preciosa juntos que recordaremos cuando nos juntemos. Tenemos un grupo de whatsapp los tres juntos y seguimos hablando mucho. Son gente que he conocido gracias al 'River' y ya les voy a tener para toda la vida.

–¿Qué significa ahora para usted ser el capitán del Sestao River?

–He tenido la suerte de tener muy buenos capitanes en el Sestao River, como Aitor Villar, Gaizka Martínez o Leandro. He aprendido mucho de ellos. Ahora también estoy bien acompañado de Rojo, Sarriegi y Madrazo. Sé que es una responsabilidad importante ser capitán del 'River', pero me veo con ganas, creo que estoy preparado. Mi idea es ayudar desde donde me toque en todo lo que pueda porque lo que quiero es lo mejor para el club.

–¿Qué les transmite a sus compañeros?

–Priorizo el buen ambiente. Les he repetido mucho que jugar en Las Llanas es precioso y muchos me lo han reconocido después de los dos partidos que hemos tenido en casa. Intento ayudarles en todo lo que pueda, ser buen compañero y ser líder desde el ejemplo. Llegar el primero, ser el primero en hacer las cosas...

–¿Qué le parece la nueva plantilla que han conformado?

–Me gusta mucho la plantilla que tenemos. A nivel humano es increíble. Tenemos un vestuario muy sano. Como jugadores, la mezcla que tenemos de jóvenes con hambre y gente veterana con experiencia, es muy buena.

–¿Ve al equipo preparado para pelear por el ascenso?

–Veo que hay mucha competencia, rivales muy buenos. Nosotros, desde la humildad y el trabajo, vamos a ser ambiciosos y vamos a intentarlo.