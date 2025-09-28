El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Segunda Federación

Empate muy agrio del Sestao River

Sestao River 0-0 Náxara ·

El conjunto verdinegro no pasa de las tablas ante el Náxara en un partido muy espeso, sin goles ni apenas ocasiones para mover el marcador

Peru Olazabal

Sestao

Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:03

El Sestao River no fue capaz de imponer su autoridad este domingo en Las Llanas ante el Náxara. El conjunto verdinegro, también influido por el ... mal estado del césped, estuvo sin ideas ni destellos, apenas generó peligro ni ocasiones frente a un recién ascendido que pudo dar por bueno el punto cosechado. Así los sestaotarras dejan atrás su racha de dos victorias consecutivas y caen a la tercera plaza con ocho puntos en las primeras cuatro jornadas.

