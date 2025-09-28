Empate muy agrio del Sestao River

El Sestao River no fue capaz de imponer su autoridad este domingo en Las Llanas ante el Náxara. El conjunto verdinegro, también influido por el ... mal estado del césped, estuvo sin ideas ni destellos, apenas generó peligro ni ocasiones frente a un recién ascendido que pudo dar por bueno el punto cosechado. Así los sestaotarras dejan atrás su racha de dos victorias consecutivas y caen a la tercera plaza con ocho puntos en las primeras cuatro jornadas.

Sestao River Iru; Etxeberria, Montero, Gomeza, Argente; Jorge García (Óscar Fernández, min. 81), Lamadrid, Sarriegi, Rojo (Madrazo, min. 46); Ieltxu García y Asier Benito (Laka, min. 67). 0 - 0 Náxara Lleyda; Viti,Ochoa, Juan García, Caño; Maiso (Lallana, min. 82), Álvaro García; Landin (Villoslada, min. 61), Pepe Blanco (Hugo Martínez, min. 61), Miguel Rodríguez (Merino, min. 90); Orodea (Jorge Campos, min. 46). ÁRBITRO Gaizka Legarra amonestó a los locales Asier Benito (min. 42) y Óscar Fernández (min. 85) y al visitante Viti (min. 47).

INCIDENCIAS 1.573 espectadores en Las Llanas.

En la primera mitad, el encuentro no acompañó para que Las Llanas fuera tan vibrante como habitualmente. Se vio un partido muy espeso, sin ningún dominador claro, ni apenas acercamientos a ninguna de las áreas. Pese a que no sufrió, el Sestao River no era capaz de armar acciones que entrañasen peligro. Faltaba ritmo en la circulación y más colmillo en ese juego directo que suelen llevar a cabo los equipos dirigidos por Aitor Calle. Se puede decir que solo hubo una única ocasión para marcar en todo el primer tiempo. Fue un centro de Jon Rojo que no llegó a rematar bien Ieltxu García en una situación muy favorable, a los cinco minutos de juego. El resto fue una sequía. Solo había intercambios de balón entre una y otra escuadra.

Ambos conjuntos movieron el banquillo al descanso buscando una reacción de los suyos. No había pasado ni un minuto de este periodo cuando Jorge García probó suerte con un disparo que se fue por encima del travesaño. Después el Náxara apretó los dientes y Miguel Rodríguez dispuso de la mejor oportunidad del envite, con un disparo cruzado en el interior del área que se perdió rozando el poste de la portería de un Ander Iru, que fue un mero espectador en Las Llanas. Y es que el buen momento de los riojanos duró apenas unos minutos. Pronto el Sestao River volvió a tener más presencia, intentando imponerse a su rival.

Creció en el tramo final el cuadro sestaotarra buscando la victoria, mientras el Náxara se conformaba con sacar un punto de Las Llanas y esperaba agazapado con las las líneas muy juntas para repeler todos los ataques. Los de la Margen Izquierda colgaron muchos centros y se aproximaban constantemente al área contraria, pero rara vez lo hicieron con peligro real. Apenas pusieron en aprietos a David Lleyda. En ese sentido, de los aspectos más positivos, fue la entrada de Ander Laka. El mediapunta se hizo notar desde que pisó el verde con buenos movimientos y acciones para activar el ataque. Aunque ni su aportación ni la de los compañeros fue suficiente para tumbar la muralla del Náxara.