El Amorebieta, ante el reto de tumbar al Zamora en el Ruta de la Plata

El Amorebieta no es que saliera precisamente afortunado en el sorteo de la pasada semana, más bien al contrario, en el que se dieron a conocer los emparejamientos de los dieciseisavos de la Copa Federación. A los azules no solo les tocó el rival más complicado, sino que también tienen que disputar esta eliminatoria a partido único en el estadio Ruta de la Plata, este miércoles a partir de las 20:30 horas.

Pese a contar con solo un entrenamiento previo y con el siempre tedioso desplazamiento por carretera, para Aitor Zulaika este duelo ante los de Juan Sabas es una oportunidad. «Es un rival bonito y un escenario bonito, qué más queremos», lanza. «En el vestuario les he dicho que estamos ante una semana bonita, con dos partidos, en la que los jugadores van a tener minutos en uno o en otro. Si yo fuera jugador, me pondría 'cachondo', con mucha ilusión por tener minutos de competición, que es lo bonito», relata con vehemencia.

La tesitura para los zornotzarras es complicada, pero confían en poder seguir adelante y avanzar rondas, al menos hasta las semifinales, para poder entrar en Copa del Rey y asegurarse un rival de Primera División en Urritxe. Eso sí, el primer escollo con el que se topan en su camino es de armas tomar.

«Había treinta y dos equipos en el sorteo, y el Zamora era el mejor de todos. Eso es un dato. Viendo la plantilla que han configurado, es amplia y de garantías. Y han tenido un día más de descanso. Pero no vamos a poner excusas», afirma rotundo Zulaika. «El Zamora era el coco y nos ha tocado. Pero yo creo que a ellos les ha tocado el 'coco 2'», indica con optimismo.

«Es un partido importante, ilusionante. Vamos con ilusión y con ganas, con la idea de que nos ha tocado un rival muy bueno, pero también sabiendo que vamos a hacer un partido muy bueno también», concluye.