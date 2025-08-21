Radicales argentinos y chilenos se lían a palos y pedradas en una batalla campal en pleno partido Los incidentes ocurridos anoche en la vuelta de octavos de la Copa Sudamericana dejan diez heridos, alguno de carácter grave, y 90 detenidos

El fútbol sudamericano vuelve a sonrojar al planeta con un nuevo incidente en sus gradas. Una batalla campal entre hinchas del Independiente y la Universidad de Chile en el estadio Libertadores de Avellaneda (Buenos Aires, Argentina) deja al menos 90 personas detenidas y diez heridos, algunos de ellos de carácter grave. El partido, de máxima tensión al tratarse de la vuelta de una eliminatoria de la Copa Sudamericana, tuvo que ser suspendido al comienzo de la segunda parte y la Conmebol -máxima autoridad del fútbol en Sudamérica- ya estudia si expulsar a ambos equipos de la competición.

Las imágenes de los altercados ocurridos anoche en uno de los templos del fútbol argentino asustan a cualquiera. Entre las aficiones volaron palos, botellas, butacas... ¡e incluso piedras! hasta que un grupo de hinchas locales, aficionados del Independiente, escalaron a la zona donde se ubicaban los chilenos y comenzaron los golpes con todo tipo de objetos. Las autoridades chilenas, en boca de su embajador en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, denunciaron que se registraron «heridos de arma blanca».

Recibí «un piedrazo en la cara, tengo un corte pequeño, pero ya estoy fuera de la zona de riesgo», relató a la a la radio chilena Cooperativa un hincha de la 'U' -apodo con el que se dirigen en Sudamérica a la Universidad de Chile-.

Lo que debía ser una fiesta de fútbol se volvió a convertir en una batalla campal orquestada por los radicales. «Tenemos 90 detenidos afuera del estadio porque intentaron hacer desmanes -provocar desórdenes- y ya fueron derivados a comisaría», afirmaron fuentes de la policía argentina a la agencia AFP. El presidente chileno, Gabriel Boric, señaló directamente a los «barras» -ultras- en la red social 'X', aunque también a los organizadores del evento.

Precisamente, las autoridades encargadas de elaborar el dispositivo de seguridad del encuentro aúnan las críticas de ambos equipos. Desde Argentina protestan que los chilenos estaban ubicados en una zona del estadio muy cercana a sus aficionados más radicales y afirman que fueron los radicales de la 'U' los primeros en lanzar todo tipo de objetos. Esta versión la confirma uno de los periodistas de la agencia AFP presente en el lugar de los hechos. «Es una vergüenza, dan ganas de no venir más», repetían algunos hinchas locales a la salida del estadio.

Los presidentes de los clubes, de los llamados 'grandes', rechazaron los actos de violencia aunque no se cortaron en señalar al rival. Un comportamiento realmente repudiable por parte de los simpatizantes de la U (...) Tomaban los artefactos de los baños y lo tiraban por la tribuna», dijo al canal TyC Sports el jefe de Independiente, Néstor Grindetti. Por su parte, Michael Clark, mandamás del club chileno, afirmó ante los medios que, ante la tragedia, «el fútbol ahora pasa a un segundo plano».

El partido, que iba 1-1, fue suspendido temporalmente en el minuto 48 y luego cancelado por la Conmebol, que aseguró que el resultado final y las posibles sanciones contra los conjuntos serán determinados por su unidad disciplinaria. En la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, los chilenos ganaron 1-0.

