Aitor Echevarría Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:14 Comenta Compartir

Ehab Abu Jazar (Rafah, 1980) conoce bien el peso de representar a un pueblo que vive bajo una presión constante. Se desempeñó como jugador en el Al-Hilal de Gaza, y jugó en diferentes equipo de Palestina y Cisjordania entre los años 2003 y 2017. Actualmente, entrenador de la selección palestina, tras dos breves etapas dirigiendo al Markaz Shabab Al-Am'ari y la selección nacional sub-23, ha trabajado con jugadores que han crecido en contextos muy distintos. Algunos formados en la liga palestina, otros obligados a emigrar para poder desarrollar su carrera, y otros nacidos en la diáspora. En Bilbao, donde la selección se aloja estos días para preparar el partido del sábado en San Mamés contra la Euskal Selekzioa, Abu Jazar habla desde la serenidad y la convicción de que el encuentro es mucho más que un amistoso.

– ¿Qué sensaciones tiene el equipo, y usted personalmente, al jugar este partido en el País Vasco?

– Estamos muy contentos de estar aquí. Para nosotros es una alegría venir al País Vasco, venir a España. Desde que llegamos hemos sentido mucho cariño, mucha cercanía. Al llegar del aeropuerto nos han recibido unas cuantas persona y eso nos reconforta. Hemos visto la solidaridad y el apoyo del pueblo vasco y del pueblo español hacia el pueblo palestino. Eso nos alegra y nos tranquiliza. Sabemos de sobra que aquí se apoya nuestra causa y venimos a fortalecer esas relaciones, que son muy importantes para nosotros. Porque nos recuerda que no estamos sólos. Sabemos que aquí hay empatía, que se entiende lo que vivimos y lo que sentimos.

– Habla de apoyo. ¿En qué sentido este partido va más allá de lo deportivo?

– Este partido no es solo para la selección. Es para el pueblo palestino. Es un partido de apoyo, de solidaridad. También es una oportunidad para lo que queremos; fortalecer las relaciones entre ambos pueblos, entre Euskadi y Palestina, entre España y Palestina. Queremos que se entienda que el fútbol puede ser también una forma de defensa de la identidad nacional de todos los palestinos, además de ser una forma de mantenernos unidos. Y, por supuesto, también un apoyo para Gaza. Lo necesitamos.

– Entonces, ¿este partido es también una declaración emocional?

– Sí, tiene un significado muy profundo. Cuando jugamos, representamos algo más que a un equipo. Representamos una historia, un dolor, una esperanza, y a muchas personas que en estos momentos no tienen voz ni pueden manifestar lo que están sufriendo. Representamos a esas personas. Al derecho de nuestro pueblo a existir, a vivir en paz, y a que nadie nos lo quite. No venimos solo a competir. Venimos a decirle al mundo: «Miradnos. Estamos aquí. Seguimos aquí».

– En San Mamés se espera una gran asistencia. ¿Qué mensaje quiere transmitir a quienes vayan al estadio y a quienes sigan el partido desde otros lugares?

– Queremos que la gente venga al estadio y anime a Palestina. Que se escuche nuestro nombre. Que el mundo conozca mejor nuestra causa y nuestros derechos. Que se reconozca el derecho del pueblo palestino a vivir en paz, a tener una vida digna. Nuestra esperanza es que este partido sea una ventana. Que quienes lo vean puedan comprender un poco más.

– ¿Qué le gustaría que quedara después de este encuentro?

– Que quede el lazo humano. Que este partido sea el comienzo de más proyectos, de más apoyo, de más intercambio cultural y deportivo. Que no sea cosa de un día. Y que el pueblo palestino sienta que aquí, desde el otro lado del mar, hay gente que piensa en nosotros, que nos quiere ver vivir, jugar y sonreír. Eso, para nosotros, significa mucho.