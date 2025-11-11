El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El rector de EHU, Joxerramon Bengoetxea, (4i) junto al presidente del federación vasca de fútbol Iker Goñi, (5i) han presentado las iniciativas que la universidad ha puesto en marcha de cara al partido que se jugará entre la Euskal Selekzioa y Palestina EFE

La UPV/EHU alojará a la selección Palestina en el Colegio Mayor Unamuno

La universidad presenta un programa cultural y académico en torno al duelo entre la Euskal Selekzioa y Palestina, con la presencia de Ghadeer Omar, decana de la Universidad An-Najah de Nablus, y representantes de la Federación Vasca de Fútbol

Aitor Echevarría

Aitor Echevarría

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:15

Comenta

La UPV/EHU acogerá a la selección de Palestina en el Colegio Mayor Unamuno con motivo del partido solidario que la enfrentará a la Euskal ... Selekzioa el próximo sábado 15 de noviembre en San Mamés. La iniciativa fue presentada este martes en el Bizkaia Aretoa por el rector de la Universidad, Joxerramon Bengoetxea, acompañado de Ghadeer Omar, decana de la Facultad de Ciencias de la An-Najah National University (Nablus); del presidente de la Federación Vasca de Fútbol, Iker Goñi, y del segundo entrenador de la selección vasca, Mikel Labaka.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La tienda de Bilbao que rompe una tradición y anuncia rebajas por primera vez desde 1924
  2. 2

    El Gobierno vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  3. 3

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata
  4. 4

    Un paseo por el Soho de Bilbao: tiendas cool, marcas de aire urbano y ambiente tranquilo
  5. 5

    Roba la entrada del Athletic a un turista con esclerosis con la técnica del mataleón
  6. 6

    El escándalo que le puede costar mil millones a la BBC
  7. 7

    Juzgan a un ertzaina y un empresario de Bilbao por un alijo de 862 kilos de coca
  8. 8

    «Hemos detectado a 1.200 adultos que usan las tarjetas de sus hijos para colarse al metro»
  9. 9 De debutar en San Mamés a jugar al futbolín con los niños del barrio: así fue la tarde del domingo de Selton
  10. 10 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La UPV/EHU alojará a la selección Palestina en el Colegio Mayor Unamuno

La UPV/EHU alojará a la selección Palestina en el Colegio Mayor Unamuno