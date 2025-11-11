La UPV/EHU alojará a la selección Palestina en el Colegio Mayor Unamuno

La UPV/EHU acogerá a la selección de Palestina en el Colegio Mayor Unamuno con motivo del partido solidario que la enfrentará a la Euskal ... Selekzioa el próximo sábado 15 de noviembre en San Mamés. La iniciativa fue presentada este martes en el Bizkaia Aretoa por el rector de la Universidad, Joxerramon Bengoetxea, acompañado de Ghadeer Omar, decana de la Facultad de Ciencias de la An-Najah National University (Nablus); del presidente de la Federación Vasca de Fútbol, Iker Goñi, y del segundo entrenador de la selección vasca, Mikel Labaka.

Bengoetxea destacó la implicación de la comunidad universitaria en la organización del evento. «Es un honor teneros aquí, teniendo en cuenta todo lo que habéis pasado. Quiero agradecer a los y las estudiantes de la universidad su generosidad», señaló. Según explicó, la UPV/EHU se ha volcado en esta iniciativa «por la necesidad de apoyar al pueblo palestino y condenar el sinsentido que se está viviendo». Además del alojamiento de la selección, la universidad participará en la marcha solidaria previa al encuentro.

La presencia de Ghadeer Omar en Bizkaia, quien ha sido clave en la colaboración entre ambas instituciones, centró parte de las intervenciones. La decana recibió una chapela simbólica por parte de Estitxu Garai, vicerrectora del Campus de Bizkaia y Comunicación, mientras que ella obsequió al rector un pañuelo con el emblema de su universidad. Omar también ofrecerá una charla el 12 de noviembre sobre la vida universitaria en Palestina y la investigación biomédica con plantas autóctonas.

Lleno histórico

Iker Goñi subrayó la dimensión deportiva y social del partido. «Lo que veremos el sábado es un gran reto para la Federación Vasca. En 110 años de historia, será el partido con más aficionados. En menos de tres semanas se han vendido 50.000 entradas», afirmó. La selección palestina llegará a Euskadi a lo largo del día en diferentes tandas, incluidos jugadores procedentes de distintos países, como el futbolista vasco-palestino Yaser Hamed.

La iniciativa se completa con una programación cultural que incluye el concierto de Sol Band Gaza el 13 de noviembre en la Facultad de Ciencia y Tecnología, una banda compuesta por músicos palestinos residentes en Euskadi, así como la intervención de Ghadeer Omar en el acto de graduación de dicha facultad el día 14. El 15, antes del encuentro, está prevista una fotografía colectiva en las escaleras situadas entre San Mamés y la Escuela de Ingeniería.