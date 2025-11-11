La UPV/EHU alojará a la selección Palestina en el Colegio Mayor Unamuno
La universidad presenta un programa cultural y académico en torno al duelo entre la Euskal Selekzioa y Palestina, con la presencia de Ghadeer Omar, decana de la Universidad An-Najah de Nablus, y representantes de la Federación Vasca de Fútbol
Martes, 11 de noviembre 2025, 12:15
La UPV/EHU acogerá a la selección de Palestina en el Colegio Mayor Unamuno con motivo del partido solidario que la enfrentará a la Euskal ... Selekzioa el próximo sábado 15 de noviembre en San Mamés. La iniciativa fue presentada este martes en el Bizkaia Aretoa por el rector de la Universidad, Joxerramon Bengoetxea, acompañado de Ghadeer Omar, decana de la Facultad de Ciencias de la An-Najah National University (Nablus); del presidente de la Federación Vasca de Fútbol, Iker Goñi, y del segundo entrenador de la selección vasca, Mikel Labaka.
Bengoetxea destacó la implicación de la comunidad universitaria en la organización del evento. «Es un honor teneros aquí, teniendo en cuenta todo lo que habéis pasado. Quiero agradecer a los y las estudiantes de la universidad su generosidad», señaló. Según explicó, la UPV/EHU se ha volcado en esta iniciativa «por la necesidad de apoyar al pueblo palestino y condenar el sinsentido que se está viviendo». Además del alojamiento de la selección, la universidad participará en la marcha solidaria previa al encuentro.
La presencia de Ghadeer Omar en Bizkaia, quien ha sido clave en la colaboración entre ambas instituciones, centró parte de las intervenciones. La decana recibió una chapela simbólica por parte de Estitxu Garai, vicerrectora del Campus de Bizkaia y Comunicación, mientras que ella obsequió al rector un pañuelo con el emblema de su universidad. Omar también ofrecerá una charla el 12 de noviembre sobre la vida universitaria en Palestina y la investigación biomédica con plantas autóctonas.
Lleno histórico
Iker Goñi subrayó la dimensión deportiva y social del partido. «Lo que veremos el sábado es un gran reto para la Federación Vasca. En 110 años de historia, será el partido con más aficionados. En menos de tres semanas se han vendido 50.000 entradas», afirmó. La selección palestina llegará a Euskadi a lo largo del día en diferentes tandas, incluidos jugadores procedentes de distintos países, como el futbolista vasco-palestino Yaser Hamed.
La iniciativa se completa con una programación cultural que incluye el concierto de Sol Band Gaza el 13 de noviembre en la Facultad de Ciencia y Tecnología, una banda compuesta por músicos palestinos residentes en Euskadi, así como la intervención de Ghadeer Omar en el acto de graduación de dicha facultad el día 14. El 15, antes del encuentro, está prevista una fotografía colectiva en las escaleras situadas entre San Mamés y la Escuela de Ingeniería.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión