El Sestao River da un golpe sobre la mesa en Irun

Después de tres partidos consecutivos sin ganar, el Sestao River dejó atrás esta mala racha de la mejor manera posible. El cuadro sestaotarra se impuso por 0-2 a otro recién descendido y gran candidato al ascenso como el Real Unión en el Stadium Gal, donde nadie había logrado sacar los tres puntos esta campaña. De hecho, los fronterizos estaban invictos hasta ahora. Un auténtico golpe sobre la mesa que reafirma a los verdinegros en esa terna de favoritos a ocupar las primeras posiciones. Por el momento, a falta de que concluya la jornada actual, escalan hasta la cuarta plaza.

Real Unión Tena; Fontán, Carrillo, Molina, Labaka (Laken, min. 63); Gaubeka (Mecerreyes, min. 46), De la Mata; Unai García (Mustapha, min. 63), Arruti (Amara, min. 79), Tellechea; Miguélez (Soroeta, min. 46). 0 - 2 Sestao River Iru; Etxeberria, Montero, Argente, Rojo; Lamadrid (Erdozia, min. 84), Sarriegi; Ieltxu (Pradera, min. 84), Jorge García (Del Río, min. 89), Madrazo (Barbarín, min. 74); Asier Benito (Laka, min. 74). GOLES 0-1; Asier Benito (min. 11). 0-2; Jorge García (min. 61).

ÁRBITRO David Ruiz, del colegio madrileño, amonestó a los locales Arruti (min. 19) y Gaubeka (min. 45) y a los visitantes Lamadrid (min. 55), Sarriegi (min. 60) y Madrazo (min. 72).

Todavía estaban tanteándose ambos conjuntos en los instantes iniciales del encuentro cuando los verdinegros se toparon con el primer gol en el minuto once. Aimar Labaka realizó una mala entrega a su guardameta que se le quedó corta. Asier Benito apareció para interceptar el esférico, ponerse frente a Jon Tena y superarle con sangre fría, colándole el balón entre las piernas. El delantero de Amurrio cumplía entonces con la ley del ex, tras haber jugado las anteriores dos campañas en el cuadro irundarra, y volvía a ver puerta después de haberse estrenado con la elástica verdinegra la anterior jornada frente al Tudelano. Todo se les ponía muy de cara a los sestaotarras.

El resto de la primera parte discurrió sin pena ni gloria. La escuadra verdinegra gozó de mayor posesión y pareció limitarse a mantener el control de la situación y no cometer riesgos para mantener su ventaja. El Real Unión fue incapaz de reaccionar estando por debajo en el marcador y ni siquiera pudieron probar a Ander Iru bajo palos. De hecho, fue el Sestao River quien estuvo más cerca de poner más tierra de por medio. En el minuto cuarenta, Jorge García hizo que Tena tuviera que hacer una buena estirada para evitar el segundo, con un zurdazo desde la frontal del área. Por lo tanto, al desccanso, el encuentro se fue con 0-1 en el electrónico.

Metió una marcha más de intensidad el Real Unión en busca de devolver las tablas, pero seguía sin inquietar a los sestaotarras. Ander Iru continuó siendo un mero espectador en el Stadium Gal. Mientras el conjunto fronterizo era el más insistente, el Sestao River supo aprovechar un contraataque dirigido por Jon Madrazo, quien avanzó por toda la banda izquierdo, disparó cruzado, Tena repelió el balón, que lo recogió Jorge García en el punto de penalti para realizar un segundo remate a puerta vacía y ampliar la ventaja de los suyos.

El equipo que dirige Aitor Calle se relamía los labios pensando ya en salir de la racha de tres partidos sin ganar con un triunfo de mucha enjundia ante otro recién descendido y, sin duda, uno de los favoritos al ascenso. Los sestaotarras supieron aguantar el empuje de su rival y obtener tres puntos de oro en su lucha por regresar a Primera Federación.