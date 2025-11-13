El defensa central navarro vivirá el sábado un encuentro «especial» al jugar en su casa ante un Osasuna Promesas en el que estuvo dos años

Peru Olazabal Barakaldo Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:28

El Barakaldo visitará Tajonar este sábado a las 16.00 horas para medirse a Osasuna Promesas. Un escenario y un rival que conoce a la perfección Unai Dufur. El defensa central natural de Pamplona volverá a su casa para enfrentarse a un filial rojillo en el que disputó un total de 57 encuentros. Allí vivió una etapa ilusionante. No solo por estar en el equipo de su tierra, si no porque llegó a jugar con su hermano -Ander Dufur- y también debutó con el primer equipo en La Liga, frente al Celta de Vigo en Balaídos, el 19 de enero de 2022.

–Este Barakaldo está confeccionado mayormente por gente de la zona. ¿Eso se nota en el ambiente?

–Sí. Estuve en el filial del Eibar y el filial de Osasuna, en los que prácticamente todos son de los alrededores. Luego el Nástic sí fue más cambio porque fue salir de los filiales a jugar a un equipo de verdad. Sabía que esto iba a ser más parecido a Eibar y Osasuna. Cuando todo el mundo es de por aquí, has jugado con uno, contra el otro...Desde el primer momento, hay más relaciones y es más fácil integrarte. Además, hay muchos jugadores que llevan aquí varios años, saben cómo es el club, te ayudan y te ponen en contexto. El ambiente es magnífico.

–Con la gran experiencia que tiene en Primera Federación. ¿A qué cree que puede aspirar este Barakaldo?

–Primera Federación es mucho de coger una buena racha e intentar alargarla lo máximo posible. Eso es lo que acabará decidiendo dónde estará el equipo, que no tiene techo. Ya se ha visto que ha venido aquí cualquier equipo y, si somos lo que somos, podemos ganar a cualquiera. También te digo que, si bajamos un poco la intensidad, al igual que podemos ganar a cualquiera, te puede pintar la cara cualquiera.

–Es el quinto jugador de campo con más minutos de la plantilla. ¿Contento con su rendimiento?

–Sí, por supuesto. Jugar siempre cuanto más, mejor. Si, además, el equipo lleva una buena dinámica y tú eres partícipe, más confianza coges. También estoy contento con mi rendimiento. En el Nástic no cogía esa regularidad que he tenido aquí durante estos partidos y, con esa confianza, te sientes mejor jugador.

–Su siguiente rival es Osasuna Promesas. Como pamplonés, ¿Qué representa Osasuna para usted?

–Es el equipo de mi tierra. Desde pequeño creces viendo a Osasuna, yendo a El Sadar a ver partidos, idolatrando a los jugadores...Por eso es un partido especial.

–Más especial aún cuando usted militó en el filial rojillo dos temporadas.

–Sí. Además he coincidido con mucha gente del cuerpo técnico, jugadores ya menos porque los filiales cambian mucho, pero también tengo conocidos. Es en Pamplona y muchos amigos y familiares me van a ir a ver...Será muy especial.

–Allí coincidió jugando con su hermano Ander Dufur. ¿Cómo fue aquella experiencia?

–Al principio fue un poco raro. Es muy bonito jugar con tu hermano porque tienes esa confianza extra para decirle cualquier cosa, pero al mismo tiempo, tiendes a sobreprotegerlo. Eso te puede perjudicar por querer estar más pendiente de él que a cualquier otra cosa. La verdad es que hasta que no juegas con un hermano, no sabes lo que es. Ojalá repetir la experiencia en la categoría más alta posible.

–¿Cómo fue debutar con Osasuna en Primera División?

–Muchos nervios e ilusión. Yo de pequeño tampoco era muy rojillo incondicional, pero muchos amigos míos sí. Entonces, para muchos amigos y familiares, que yo debutara con Osasuna era impresionante. En ese momento, te das menos cuenta, pero es algo que ya lo tengo para toda la vida. Es como un sueño cumplido.

–¿Qué partido les espera en Tajonar?

–Un partido parecido a lo que te puedes encontrar aquí en Lasesarre. Es un rival agresivo, bastante directo. No es un filial al uso con muchos jugones que se achanta contra equipos que van muy fuertes. Es muy competitivo y van a por todo. Será un partido de mucha lucha.