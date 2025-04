Un hilo de esperanza para el Amorebieta

Fernando Romero Martes, 29 de abril 2025, 12:54 Comenta Compartir

No se engañen, el panorama sigue siendo tremendamente oscuro para el Amorebieta, colista sempiterno del grupo I de Primera Federación y con unas mínimas opciones de obrar el milagro que sería salvar la categoría. Porque soy muy pocas, poquísimas. Pero existen. Y a eso se aferran los azules, que a falta de cuatro jornadas para la conclusión de la temporada se encuentran a nueve puntos de la permanencia.

Los zornotzarras han conseguido recortar tres puntos de un plumazo en la agónica carrera que sostienen el ramillete de clubes implicados en esa lucha por huir de la quema. Y ha sido así porque los de Urritxe han sido el único equipo de la zona baja de la tabla que ha logrado la victoria en esta pasada jornada, para colocarse con 32 unidades en su casillero

De abajo a arriba, la Gimnástica Segoviana (36p) empató con el Barakaldo, al que los de Natxo González rendirán visita este sábado en Lasesarre; el Barça Atlétic (36p) fue el rival de los azules y volvió a caer frente a los vizcaínos, como ya hiciera en Urritxe, entonces con una remontada fulgurante; el Real Unión (40p) fue goleado por el Nástic de Tarragona; y Osasuna Promesas (41) también cayó en Tajonar.

Todos ellos acompañarían en estos momentos al Amorebieta a Segunda Federación. Los que tampoco pueden despistarse son Unionistas (41p) y Sestao River (41p), con derrota y empate, respectivamente, este fin de semana. Ni tampoco el Lugo (42), que también hincó la rodilla.

Primer triunfo como visitante

Señalaba Natxo González en su previa que, ante lo delicadísimo situación del equipo, lo importante era marcarse pequeños objetivos para no perder el foco. Y uno de ellos era lograr al fin esa primera victoria lejos de Urritxe de la temporada. Diecisiete partidos como visitante han tenido que disputar para conseguirlo. Y, además, lo lograron dejando su portería inmaculada, algo que no sucedía desde el 1 de marzo, cuando vencieron por la mínima al Real Unión en la que hasta ahora había sido el último triunfo de los azules.

Dos circunstancias que hacen que en el vestuario se aferren «a esa mínima esperanza que podemos tener», como lo definía el técnico vitoriano tras imponerse en el Estadi Johan Cruyff. «Ganar aquí era muy importante, y además con la portería a cero, que hacía tiempo que no lo conseguíamos». Aunque lo más importante para el titular del banquillo de Urritxe es que su equipo sigue manteniendo el pulso competitivo y no se deja llevar.

«Estamos en una situación límite, prácticamente es imposible de no ser que haya un milagro», reconocía. «Podemos mirarnos a la cara y saber que lo hemos dado todo, como estamos haciendo en cada partido», ponía en valor. «Eso es para mí muy importante en estos momentos tan delicados, cuando la situación es irreversible prácticamente», recalcaba., incidía. «Y no es fácil porque este equipo lleva muchas finales jugadas, hay un desgaste emocional importante. Y mantenernos de pie y con la cabeza arriba no es fácil. Pero demuestra el compromiso del equipo».

