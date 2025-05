Empate del Sestao River que tensa aún más la batalla por la permanencia

Los verdinegros no pasan de las tablas ante un rival directo como Unionistas y vuelven al descenso al ser víctimas del triple empate ante los charros y el Lugo

Peru Olazabal Domingo, 4 de mayo 2025, 14:33 | Actualizado 14:42h. Comenta Compartir

El Sestao River no sacó nada en claro en su visita al Reina Sofía en cuanto a la dura batalla por la permanencia en la ... que está inmerso. El conjunto verdinegro no pasó de un justo empate a cero en el que Unionistas llevó la iniciativa, pero ellos dispusieron de las mejores ocasiones. De esta manera, la lucha por la salvación se tensa aún más. Lugo, Unionistas y el propio Sestao River marcan la línea de la permanencia con 42 puntos. No obstante, en ese triple empate, el damnificado es el conjunto de Las Llanas, que regresa a los puestos de descenso al sumar dos puntos en esos enfrentamientos directos, por tres de los salmantinos y diez de los lucenses.

Unionistas Iván Martínez; Mikel García, Ramiro, Baz, Vergés; Rastrojo (Dani García, min. 13), Rabadán, Tur (Chuca, min. 76), Arriba (Iñaki González, min. 65); Moreno y Santamaría (Pablo García, min. 76). 0 - 0 Sestao River Herrerín; Etxeberria (Joseda, min. 61), Gaizka Martínez, Miranda, Barandalla; Garai (Relu, min. 74), Adri Gómez; Leandro (Sergi García, min. 89), Bustillo, Córdoba (Planas, min. 89); Aznar (Jairo, min. 61). ÁRBITRO Monterrubio Torres, del colegio aragonés, amonestó a los locales Rabadán (min. 41), Mikel García (min. 74) y Vergés (min. 78) y a los visitantes Gaizka Martínez (min. 14), Bustillo (min. 31) y expulsó a Adri Gómez por doble amonestación (min. 34 y 85)

INCIDENCIAS 4.212 espectadores en el Reina Sofía. Al principio les tocó sufrir bastante a los sestaotarras. Los charros eran dueños de la posesión, amenazaban el área contraria con constantes centros, que no conseguían traducir en peligro. De este modo, en el primer cuarto de hora de choque, la labor del conjunto dirigido por Igor Oca se basó más en apretar los dientes y achicar agua que en pensar en adelantarse. No obstante, la única ocasión de este primer tramo de encuentro fue favorable a los visitantes, con un disparo de Asier Córdoba en una falta directa que se marchó rozando el poste izquierdo. Con el paso del tiempo, por mucho que el cuadro salmantino siguiera teniendo más el balón, el Sestao River se encontraba cada vez más cómodo. Ganó en presencia en campo contrario, con intercepciones altas que conllevaban buenas transiciones. De este modo, gozaron de dos claras oportunidades para ponerse por delante. Sin embargo, la figura de Iván Martínez resultó providencial, con dos intervenciones muy determinantes bajo palos. En primer lugar, el guardameta metió la mano con muchos reflejos en un tiro de Córdoba que tocó en un defensor charro. Después, realizó un paradón espectacular a un disparo cruzado de Leandro. En el último cuarto de hora de la primera mitad, las aguas se calmaron y apenas hubo acercamientos reseñables. Asimismo, se mantuvo el mismo respeto entre ambas escuadras en el segundo periodo. Aunque Unionistas manejaba los tiempos y pasaba menos apuros, mientras que parecía ir desgastando físicamente a los verdinegros por medio de su juego asociativo. La pelota parecía entonces en su tejado. Además, Iván Moreno protagonizó la mejor ocasión de los salmantinos hasta ese momento, con un disparo desde el perfil derecho del ataque que obligó a Iago Herrerín a realizar una buena estirada para evitar el tanto. Diez contra diez Con mejores sensaciones, el cuadro local se fue creciendo aún más y poniendo en mayores aprietos a los sestaotarras. Una vez más, estuvo a punto de marcar en un córner en el que Dani García superó en una mala salida a Herrerín y Gaizka Martínez estuvo atento para sacar el balón cuando iba dirección portería. Pese al dominio local, el Sestao River también tuvo la suya para poder adelantarse, con un cabezazo de Leandro que se le fue alto. En el descuento, todo podía cambiar tras la expulsión de Adri Gómez y la lesión en la misma jugada de Iñaki González, que hacía que se quedaran diez contra diez. En esta tesitura, no hubo fuerzas para apretar el acelerador.

