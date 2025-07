«Es el cuerpo técnico más 'River' de toda la historia»

Pese a ser recién llegados, Carlos Pouso -nuevo director deportivo- y Aitor Calle -nuevo entrenador- se sienten en Las Llanas como en casa. Ambos tienen ... un marcado sentimiento verdinegro y un pasado glorioso en el club, que les ha hecho tomar ahora las riendas de la parcela deportiva, para tratar de llevar a la escuadra sestaotarra de nuevo a Primera Federación. Los dos han sido jugadores, entrenadores y tienen ascensos a sus espaldas. Eso ha hecho afirmar a Ángel Castro, presidente de la entidad, que se trata del «cuerpo técnico más River de toda la historia».

Tanto Pouso como Calle han dejado patente que su decisión de aceptar la oferta del Sestao River nace desde lo pasional. «Va a ser mi último equipo, lo tengo claro, ya hubiese sido el año pasado, si no llega a ser por Javi que me convenció, pero al 'River' no puedo decirle que no», declaró el director deportivo. En esa misma línea, Aitor Calle comentó que «decirle que no al River me cuesta mucho, le debo muchísimo, lo vivo como un 'riverzale' más y me siento muy ligado al club». Ambos reman en la misma dirección.

De hecho, entre ellos han recordado que «ascendimos juntos». Fue en 2006 a la extinta Segunda B. Después, Pouso ha bromeado con que «no te renové», respondiéndole Calle que «ya has visto que no soy rencoroso». Desde luego, se respiraba muy buen ambiente entre ellos. En ese sentido, el director deportivo ha garantizado que «mi ego como entrenador está absolutamente aparcado, me voy a inmiscuir en su labor cero por ciento». También ha indicado que «si un jugador que me gusta a mí, no le gusta a Aitor, no va a venir».

Ilusión y ambición

Por el momento, el cuadro verdinegro cuenta con diez fichas en el primer equipo. Ha renovado Markel Etxeberria, ha regresado de cesión Asier del Río y se han anunciado ocho nuevas incorporaciones. Seis de ellos son sub-23 en un plantel marcado por la juventud. Hasta ahora, los fichajes son obra de Carlos Pouso. Aunque, a partir de esta fecha, se decidirán entre los dos. El director deportivo desgranó que deseaban confeccionar «un equipo joven, con ilusión, ambición y piernas». Del mismo modo, reveló que habrá alguna renovación más. También están en conversaciones con el Athletic para realizar algún posible movimiento.

El objetivo es claro: tratar de ascender. «Estoy aquí para ayudar, devolver a la afición todo el cariño que me han dado estos años y a ver si somos capaces de llevar al club donde por historia y afición se merece, que es por lo menos una categoría más alta», manifestó Pouso. Calle resaltó que «soy ganador y me gusta pelear por objetivos lo más ambiciosos posibles, no me pongo límites, si estoy aquí es porque quiero que el 'River' retorne a la categoría que se perdió la temporada pasada, ese es el objetivo que tengo como entrenador y que tenemos como club».

Aitor Calle incidió en que ahora tienen más medios para construir un proyecto sólido que en su anterior etapa como entrenador, hace solo dos años. En ese sentido, la alianza con Sidenor es clave. «La diferencia con respecto a cuando se consiguió el último ascenso, es que debemos tener unos mejores cimientos, para que cuando consigamos ese ascenso, podamos aspirar a algo más que a mantener la categoría, ahora tenemos un respaldo económico detrás y unas ventajas que en su día no teníamos», señaló el técnico. Ese nuevo proyecto ya está en marcha.