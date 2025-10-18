El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Markel Arana y Julen Huidobro tratan de robar un balón a Salifo. CD Guadalajara
Primera Federación

El Barakaldo suma su quinto empate a uno

CD Guadalajara 1-1 Barakaldo CF ·

Al conjunto fabril se le escapa el que habría sido su primer triunfo a domicilio en el tramo final ante el CD Guadalajara

Peru Olazabal

Sábado, 18 de octubre 2025, 18:33

Comenta

El Barakaldo parece estar emulando al Celta de Vigo esta temporada. Si los celestes han empatado a uno seis de los ocho partidos que han ... disputado en Liga, los baracaldeses registraron este sábado su quinto empate a uno en las ocho jornadas celebradas en Primera Federación. Al conjunto gualdinegro se le escapó en el tramo final la que habría sido su primera victoria a domicilio y que les habría servido para asaltar los puestos de play-off de ascenso. Tras ponerse por delante desde el punto de penalti, en el minuto 87, Cañizo volvió a establecer las tablas de un partido muy parejo.

