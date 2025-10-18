El Barakaldo suma su quinto empate a uno

El Barakaldo parece estar emulando al Celta de Vigo esta temporada. Si los celestes han empatado a uno seis de los ocho partidos que han ... disputado en Liga, los baracaldeses registraron este sábado su quinto empate a uno en las ocho jornadas celebradas en Primera Federación. Al conjunto gualdinegro se le escapó en el tramo final la que habría sido su primera victoria a domicilio y que les habría servido para asaltar los puestos de play-off de ascenso. Tras ponerse por delante desde el punto de penalti, en el minuto 87, Cañizo volvió a establecer las tablas de un partido muy parejo.

CD Guadalajara Zarco; Cera (Mayo, min. 77), Ablanque, Gallardo, Julio Martínez; Tavares, Rojo (Manu Ramírez, min. 77); Unax Álvarez (Casado, min. 89), Neskes (Cañizo, min. 77), Pablo Muñoz; Salifo (Borja Díaz, min. 46). 1 - 1 Barakaldo CF Ispizua; De Jesús, Arana, Dufur, Oier López; Naveira, Huidobro (Molina, min. 64); Mandiang (Iñigo Muñoz, min. 64), San Bartolomé (Castillo, min. 80) (Sabin Merino, min. 85), Eric Pérez; Galarza (Valiño, min. 80). GOLES 0-1; Oier López p. (min. 70). 1-1; Cañizo (min. 87)

ÁRBITRO Víctor Manuel Broncano, del colegio extremeño, amonestó a los locales De Jesús (min. 59), Eric Pérez (min. 60), Sabin Merino (min. 86) y Oier López (min. 90) y a los visitantes Ablanque (min. 36), Julio Martínez (min. 64) y Pablo Muñoz (min. 65).

En las declaraciones previas, Imanol de la Sota insistió en la importancia de salir al campo con la concentración y la intensidad necesaria. Algo que no habían cumplido en anteriores envites y les había costado caro. Pues bien, la puesta en escena de los gualdinegros fue muy buena. Agresivos en la presión, fuertes en los duelos y verticales con la pelota, durante los primeros compases, pudieron gozar de varios acercamientos al área contraria. Sin embargo, la primera ocasión de verdadero peligro la protagonizó el cuadro local a los siete minutos de juego, con un disparo de Unax Álvarez que se marchó rozando el poste izquierdo de la portería de Ispizua.

Después de ese arranque esperanzador, se vio una primera parte en la cual reinó la igualdad. Cada uno de los equipos tenían pequeños tramos mejores, conduciendo el balón hasta la última zona del campo, aunque más allá de alguna tímida acción de ataque, a los dos les costaba asustar de verdad a su rival. Fue justo al cumplirse la primera media hora de choque cuando el Guadalajara pudo adelantarse con un tiro lejano de Álex Neskes que se estrelló contra el palo. Los manchegos terminaron algo mejor un primer periodo muy parejo y con pocas opciones de mover el marcador.

Tras el paso por vestuarios, la escuadra guadalajareña siguió ejerciendo el mando e incluso parecía tener contra las cuerdas al Barakaldo. En ese momento donde parecían surgir mayores dudas, los fabriles dispusieron de la ocasión más clara del partido hasta entonces. En el minuto 55, armaron un rápido contraataque en el que Eric Pérez dejó a Víctor San Bartolomé frente al portero, pero el remate con la zurda del mediapunta se marchó al lateral de la red. Creció a partir de esa acción el cuadro baracaldés, que pronto obtendría una gran recompensa.

En el minuto 64, Julio Martínez cometió un penalti por agarrón a San Bartolomé. El colegiado lo revisó en el monitor tras la petición del banquillo local, pero mantuvo su decisión al ver las imágenes. El encargado de lanzar la pena máxima fue Oier López. Zarco le adivinó el lado, pero el disparo fue potente y preciso, por lo que pudo estrenar el marcador. Prácticamente acto seguido, el árbitro volvió a consultar el VAR por otro posible penalti por mano de Julio Martínez. Esta vez consideró que no era una acción punible.

Final trágico

La peor noticia fue la lesión de Iván Castillo cuando solo habían pasado unos minutos desde que hiciera su debut oficial con el Barakaldo. Aunque, en el tramo final del encuentro, la victoria también se vino al traste. A Ibon Ispizua se le resbaló el balón cuando iba a atraparlo, forzando un córner que los rivales aprovecharon para empatar con un tanto de cabeza de Cañizo. El delantero que ingresó en el segundo tiempo pudo firmar su doblete personal y remontar el encuentro en el tiempo de descuento si llega a rematar en boca de gol un centro desde la banda derecha. Antes del pitido final, Ispizua salvó a los suyos con una gran parada a un potente disparo de Gallardo.