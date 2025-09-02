El Barakaldo inicia la temporada mermado por las lesiones

El Barakaldo arrancó esta nueva edición de Primera Federación cayendo por la mínima en la casa de un rival de enjundia, como es el Mérida. ... Es cierto que los gualdinegros compitieron hasta el final, que remataron dos veces contra el travesaño y que un posible penalti en el tiempo de descuento les podría haber servido para establecer un meritorio empate. No obstante, las sensaciones que transmitió el equipo no fueron buenas, cometiendo constantes pérdidas con balón y demasiadas imprecisiones.

En la rueda de prensa posterior al choque, Imanol de la Sota señaló que «la primera parte ha sido muy típica de estos inicios, con dos equipos sin querer cometer errores». «No recuerdo ninguna ocasión en la primera parte», amplió. Asimismo, reconoció que «nos ha costado un poco más que al Mérida llevar la iniciativa». Dicho periodo, muy cerrado, en el que los baracaldeses no parecían estar nada cómodos, terminó con el resultado inicial.

No obstante, lo peor estaba por venir. «En la segunda parte, durante media hora, el Mérida ha sido superior a nosotros, no generando ocasiones clarísimas, pero sí generando muchos córners, jugando mucho en nuestro campo y haciéndonos trabajar mucho. Han sido muy fuertes en segundas acciones y eso nos generaba tener nada de control, no acumulábamos dos pases», declaró el técnico gualdinegro. El Barakaldo sufrió mucho y concedió el tanto de Carlos Doncel en el minuto setenta.

Para más inri, el Barakaldo sufrió algún revés más en forma de lesión. Víctor San Bartolomé fue sustituido al descanso tras torcerse el tobillo derecho minutos antes. Después, en el minuto 77, Unai Dufur pidió el cambio por una dolencia en su hombro derecho. Ahora habrá que ver si se suman a la lista de lesionados que completaban antes Javier Vicario, Oier López e Iván Castillo, quienes se cayeron de esta primera convocatoria del curso. De la Sota manifestó que «seguimos con la mala suerte de las lesiones, estamos teniendo un inicio de temporada muy problemático en eso».

'A fuego'

Lo más positivo del choque para los gualdinegros fue el tramo final, donde demostraron un gran tesón y resiliencia, sin darse por vencidos y disfrutando de numerosas ocasiones en las que bien podrían haber rascado un empate. Su entrenador se mostró «orgulloso por los últimos diez minutos de mucho corazón». A raíz de esos buenos minutos, De la Sota extrajo que « el carácter que queremos imprimir a un grupo nuevo, creo que lo tenemos».

Desde luego, para el técnico santurtziarra es muy importante que sus equipos sean agresivos, valientes y competitivos. Solo hace falta escucharle en esta misma rueda de prensa para saberlo, en la que dijo que «en una categoría tan exigente como esta no vale ni lloriquear ni quejarte, solo vale trabajar y competir. De todo lo que pase, sacar lo bueno y seguir compitiendo». Por ahí pasan las opciones de lograr los tres primeros puntos el próximo sábado ante el Zamora en Lasesarre.