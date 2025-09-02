El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Beñat de Jesús pugna por un balón con Raúl Beneit en el Mérida-Barakaldo. AD Mérida
Primera Federación

El Barakaldo inicia la temporada mermado por las lesiones

El cuadro fabril viajó a Mérida con las bajas de Javier Vicario, Oier López e Iván Castillo. Además, durante el partido se retiraron Víctor San Bartolomé y Unai Dufur

Peru Olazabal

Martes, 2 de septiembre 2025, 10:34

El Barakaldo arrancó esta nueva edición de Primera Federación cayendo por la mínima en la casa de un rival de enjundia, como es el Mérida. ... Es cierto que los gualdinegros compitieron hasta el final, que remataron dos veces contra el travesaño y que un posible penalti en el tiempo de descuento les podría haber servido para establecer un meritorio empate. No obstante, las sensaciones que transmitió el equipo no fueron buenas, cometiendo constantes pérdidas con balón y demasiadas imprecisiones.

