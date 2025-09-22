El Arenas, penalizado por sus errores La falta de tino y contundencia en ambas áreas está lastrando el buen inicio de los getxotarras

Fernando Romero Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:10 Comenta Compartir

Las dos primeras jornadas de competición, ambas disputadas al abrigo de Gobela, parecían marcar el camino para un Arenas que dejaba buenas sensaciones en el arranque. Sin embargo, ya dejaron entrever también por dónde podían venir los problemas. Una situación que se ha confirmado y agudizado en las siguientes dos fechas. En Lasesarre y en Balaídos, los areneros han visto castigados con dureza sus errores.

Este domingo en tierras gallegas, las concesiones en defensa han sido claves en la derrota. Esta es una categoría en la que el más mínimo fallo puede costar muy caro, una lección que los de Jon Erice deben aprender a marchas forzadas. Encajar un gol cuando el crono marca 30 segundos de juego es un condicionante más que notable y que obliga a remar contracorriente desde el inicio. Más aún cuando llega tras hacer todo lo contrario a lo que el técnico reclamaba a los suyos en la previa.

Erice insistía en la necesidad de ser expeditivos, contundentes, en mostrar firmeza cuando se defendía cerca del área. Pero el Arenas pareció entrar al terreno de juego sin la tensión necesaria para enfrentarse a un adversario que entre sus muchas virtudes tiene precisamente la de salir a morder. «Estamos muy condicionados por el primer gol que regalamos tan rápido» y que «viene precedido por dos errores terribles nuestros», lamentaba un visiblemente molesto Jon Erice.

Autocrítica

«Hemos estado extrañamente blanditos en todo, a niveles de duelos y demás. Hay cosas del juego que teníamos que tener más cogidas. Son chicos muy jóvenes y ellos en ese sentido han competido mejor que nosotros. Extrañamente, porque creo que solo teníamos que mínimo igualar», proseguía en su análisis el técnico navarro. «No podemos entrar en la dinámica de pensar que somos un filial porque no, no lo somos», dejaba caer.

Es obvio que en esa faceta el Arenas tiene un amplio margen de mejora aún, ya que son siete dianas encajadas en cuatro jornadas. Pero el domingo en Balaídos el 'histórico' también acusó su falta de tino en el marco contrario. Por primera vez en lo que va de curso, se quedó sin ver puerta. Y eso que tuvo varias ocasiones muy claras para haberlo hecho.

«Nos hemos visto en situaciones de hacer daño, pero en el tiro, en el pase, en el centro nos ha faltado la capacidad de acertar o de ser más peligrosos», relataba en este sentido el titular del banquillo de Gobela. «Llegábamos a situaciones claras y en el toque perdíamos esa ocasión».

En su balance global, Erice admitía que «hemos perdido creo que merecidamente». «Si alguien tenía que ganar era el Celta, porque en más minutos del partido ha estado mejor. Es cierto que luego se ha igualado mucho, hemos intentado mantener lo que hacemos siempre. Toca insistir en lo que hacemos bien y corregir lo que hacemos mal», proclamaba.