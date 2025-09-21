Derrota de un Arenas que mereció más en Vigo

Segunda derrota consecutiva para el Arenas, esta vez en Balaídos ante el Celta Fortuna, en un encuentro en el que los de Jon Erice hicieron ... méritos más que suficientes para rescatar al menos un empate. Pese al muy tempranero mazazo, propuso un juego valiente, plantando cara en todo momento y buscando portería rival con ahínco. Pero no fue suficiente. Erraron en los metros finales y el fútbol castigó a los getxotarras otorgando los puntos al bando celeste, más certero en sus acciones ofensivas.

Al Arenas, que compareció sobre el verde de Balaídos con un ramillete de novedades en su once inicial, incluido el relevo en la portería con Anartz Peña dejando en el banquillo a Gastesi, se le puso el partido muy pronto en contra. Con apenas treinta segundos de juego discurridos, el Celta Fortuna ya mandaba en el marcador. Fue fruto de una recuperación alta de los celestes que Óscar Marcos mandó a la cazuela de potente disparo cruzado.

Celta Fortuna Coke; Gavián (Milla, 77'), Meixús, Anxo Rodríguez, Joel López (Noah, 86'); Capdevila (Antañón, 71'), Hugo Burcio, Óscar Marcos; Hugo González (Luis Bilbao, 77'), Angelito, Somuah (Álvaro Marín, 46'). 2 - 0 Arenas Añartz Peña; Sillero, Paul Álvarez, Pablo García, Zabaleta (Messina, 74'); Mattheus (Mutilva, 58'), Verde (Zabala, 31'), Hidalgo (Álvaro Vázquez, 74'), Babá; Jorge Luis (Honrado, 64'), Urko Collado. Goles: 1-0, min. 1: Óscar Marcos; 2-0, min. 94': Ángel Arcos.

Árbitro: Guillermo Cueto Amigo (Colegio Castilla-León). Amonestó a Anxo, Óscar Marcos, Meixús por el Celta Fortuna; y a Álvaro Vázquez, Verde, Pablo García, Sillero por el Arenas.

Ese contratiempo inicial no hizo que los de Jon Erice cambiaran su plan de partido. Con una idea valiente, los rojinegros quisieron jugarle de tú a tú a un filial que con espacios es muy peligroso. De hecho, Somuah pudo marcar el segundo en el minuto 8 desde más allá de la frontal. Con todo y con eso, el Arenas quiso jugar con ritmo, saliendo desde atrás y buscando la velocidad de sus puntas.

El resultado fue una primera mitad muy viva, con llegadas y alternativas en ambas áreas. Con ciertas dosis de dominio gallego, pero el 'histórico' tuvo ocasiones para lograr el empate, como el disparo de media distancia de Verde o la buena acción individual de Mattheus, al que le faltó remachar en el área. Los vizcaínos llegaron mejor a los compases finales del primer acto, con más presencia en zonas de peligro, pero les faltó templanza para definir en esos metros finales.

Vivo hasta el final

El segundo periodo fue prácticamente un calco del primero. El Celta Fortuna entró de nuevo mejor y pudo marcar con rapidez con una doble ocasión que, por fortuna para los vizcaínos, no entró. También el ex del Amorebieta Álvaro Marín perdonó un mano a mano ante Peña.

El Arenas, que no le perdió en ningún momento la cara al partido, trató de explotar sus bazas en ataque. Una de ellas, la explosividad de Babá, que tuvo el empate al filo de la hora de juego, pero salvó in extremis el meta Coke. Los de Jon Erice le arrebataron el balón al filial celtiña tratando de encontrar un premio que merecieron por insistencia. También el conjunto gallego pudo sentenciar en alguna de sus contras. Algunas de ellas muy claras, erradas quizá por la bisoñez de sus futbolistas.

Los minutos finales fueron una locura, un ida y vuelta constante con los dos equipos totalmente rotos tanto en lo táctico como en lo físico. Pudo pasar de todo, pero fue el Celta Fortuna el que reafirmó su victoria con una diana de Angelito ya en tiempo de descuento.