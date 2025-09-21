El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

RC Celta
Celta Fortuna 2 - 0 Arenas

Derrota de un Arenas que mereció más en Vigo

Los rojinegros tuvieron buenos minutos de juego, pero les faltó acierto en los metros finales

Fernando Romero

Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:49

Segunda derrota consecutiva para el Arenas, esta vez en Balaídos ante el Celta Fortuna, en un encuentro en el que los de Jon Erice hicieron ... méritos más que suficientes para rescatar al menos un empate. Pese al muy tempranero mazazo, propuso un juego valiente, plantando cara en todo momento y buscando portería rival con ahínco. Pero no fue suficiente. Erraron en los metros finales y el fútbol castigó a los getxotarras otorgando los puntos al bando celeste, más certero en sus acciones ofensivas.

