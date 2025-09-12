El Barakaldo se impone en un frenético derbi

El conjunto de la Margen Izquierda logra su primer triunfo esta temporada a costa de los getxotarras en un duelo con una segunda parte frenética

Peru Olazabal Barakaldo Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:45

El primer derbi vizcaíno de esta temporada en Primera Federación cae hacia el lado del Barakaldo. El cuadro fabril pudo imponerse al Arenas en un duelo cerrado en la primera mitad, pero que tuvo un segundo tiempo de lo más apasionante y frenético, con los tres goles del encuentro separados por solo un cuarto de hora. La tensión se mantuvo hasta el final, pero los locales pudieron mantener su ventaja para celebrar su primera victoria del presente curso. Mientras, es la primera derrota de los getxotarras, en su primera salida a domicilio.

Barakaldo CF Ispizua; De Jesús, Arana, Ropero, Oier López (Pedernales, min. 66); Molina, Naveira (San Bartolomé, min. 73); Mandiang (Muñoz, min. 66), Huidobro, Eric Pérez (Albizua, min. 86); Galarza (Merino, min. 73). 2 - 1 Arenas Club Gastesi; Borikó (Sustatxa, min. 80); Sillero, Paul Álvarez, Galder (Troncho, min. 46), Pablo García; Zabala (Mattheus, min. 57), Verde, Hidalgo (Lartitegi, min. 80); Diocou y Álvaro Vázquez (Jorge Luis, min. 57). GOLES 1-0; Huidobro (min. 47). 2-0; Oier López (min. 55). 2-1; Docou (min. 61).

ÁRBITRO María Eugenia Gil amonestó a los locales Naveira (min. 15), Huidobro (min. 75) y De Jesús (min. 87) y a los visitantes Zabala (min. 1) y Galder (min. 3).

INCIDENCIAS 2.890 espectadores en Lasesarre.

El Arenas varió su esquema respecto a su planteamiento en Gobela durante las dos primeras jornadas, en las que había acumulado cuatro puntos en su casillero. Salió en Lasesarre con una línea de cinco defensores. El Barakaldo, que aún no conocía la victoria, comenzó con más empuje los primeros minutos, pero muy pronto se igualaron las tornas. De hecho, la primera oportunidad de estrenar el marcador fue en el minuto 24. Oier López realizó un robo en campo contrario, asistió en el otro lado a Sadiou Mandiang, pero el disparo de este se fue ligeramente desviado.

Los de La Margen Izquierda volvieron a ejercer una clara superioridad en los últimos veinte minutos de la primera mitad. La siguiente ocasión también les fue favorable. Ekaitz Molina entró con decisión en un córner, cuyo remate tocó en un defensor rival y se fue de nuevo a saque de esquina. La última de este periodo la protagonizó Markel Arana con una aventura en solitario, saliendo desde la zaga y disparando con la zurda desde la frontal del área, muy cerca del poste derecho.

El Arenas pasó a defensa de cuatro en el descanso, pero el Barakaldo pronto truncó sus planes. En el minuto 47, Julen Huidobro cazó un balón en la media luna del área y armó una volea en cuanto le llegó el esférico para anotar un espléndido gol. Un tanto que pareció servirles de estímulo porque, solo diez minutos después, Oier Gastesi fue capaz de intervenir ante un potente disparo de Sadiou Mandiang, pero el rechace se paseó por la línea de gol y Oier López solo tuvo que meter la cabeza para hacer el segundo.

No obstante, no estaría todo hecho. Poco después, Baba Diocou volvió a aparecer en escena para driblar a tres rivales en área contraria y definir con precisión para recortar distancias. El extremo de 20 años sigue siendo una de las grandes sensaciones de este comienzo de competición y volvió a dejar grandes destellos en Lasesarre. Incluso pudo anotar el segundo tanto en su cuenta particular en otra gran acción, en la que falló en la definición. Sabin Merino debutó con la elástica gualdinegra y pudo estrenarse marcando en uno contra uno, pero Gastesi le ganó la partida. No lo tuvo que lamentar su equipo, pese al vibrante final, en el que hubo ocasiones para ambas escuadras.