El PSG prefiere dinero por Neymar, que no da pistas Neymar, entrenando esta semana con el PSG. / EFE El club ansía recuperar los 222 millones y por ahora rechaza trueques con Madrid, Juventus y Barça, con el que el club parisino prefiere evitar un acuerdo pese a que era la preferencia del futbolista.

Neymar Junior es el nombre del mercado europeo, que ha movido mucho dinero como cada verano pero en el que, de los considerados diez mejores jugadores del mundo, solo Antoine Griezmann ha cambiado de club. Su situación en el Paris Saint Germain tras un año sin apenas jugar por lesión es casi insostenible. Era un secreto a voces desde que finalizó sancionado la Ligue 1 -por agredir a un aficionado en la final de Copa con el Rennes- como en Champions League - por criticar a los árbitros-. En la caseta asumieron que su salida era casi segura y más después de que el club respaldase a Kylian Mbappé tras unas declaraciones algo polémicas sobre su rol en el equipo. El francés ansía una renovación y ser el líder único del equipo.

El PSG, después de su negativa a incorporarse al equipo tras la lesión que le apartó de la Copa América y la posición de la afición contra el brasileño (hubo pancartas y panfletos en la primera jornada), asume que la mejor solución es su salida.... pero no a cualquier precio. Su intención es recuperar la inversión de hace dos veranos, 222 millones de euros, más los 37 millones netos que le han pagado al año. Consideran que Neymar tiene un valor de mercado de 250 millones. Un deseo quizá algo alejado de la realidad, aunque Neymar solo tenga 27 años, pero que por el momento está tumbando todas las posibles operaciones en torno al brasileño.

Ninguna de las propuestas que han llegado cumplen sus exigencias. La primera fue de 80 millones más Coutinho (que interesaba a Tuchel y a la dirección deportiva) y Rakitic. Se consideró insuficiente por parte de Nasser Al-Khelaïfi que estaba más dispuesto a meter en la operación a Semedo y Dembelé, pero siempre que una cantidad mínima de 100 millones. El Barça dijo no y ofreció una cesión de uno o dos años con opción de compra obligatoria de 160 millones... al final del periodo de préstamo (modelo usado por el PSG con Mbappé para que llegara desde el Mónaco). La solución era para poder salvar económicamente el ejercicio actual pero el club francés también lo rechazó.

El Barcelona sigue esperando un gesto del futbolista (más allá de la mención al 6-1 de Champions cuando era azulgrana al PSG), algo que le sugirió en público Gerard Piqué hace unas semanas y el propio Leo Messi, uno de los que más fuerza está haciendo para su vuelta. Y es que durante muchos meses, y en las visitas del brasileño a Barcelona, les ha insistido que estaría deseando volver. Esa frase no llega porque Neymar quiere salir por encima de todo y sabe que vincularse al Barça, a donde llegó en 2013 tras haber coqueteado con el Real Madrid, sería cerrarse todas las demás puertas.

El Madrid ya negocia

Y es que aunque se pensaba que era más un problema con el Barcelona, con el que el club parisino prefiere no llegar a un acuerdo tras episodios de tensión por Verrati y Rabiot, lo cierto es que tampoco le ha convencido la oferta, que según L'Équipe, ha completado el Real Madrid: 100 millones de euros y tres jugadores: Gareth Bale, James Rodríguez y Keylor Navas. La razón es que económicamente no lo consideran un gran negocio ya que el salario de galés (17 millones netos), colombiano (7) y costarricense casi igualan el que tiene firmado el brasileño (37) por lo que apenas recuperarían inversión... pese a que el Real Madrid pagó en su día 101 y 80 millones por Bale y James. El club blanco, que ya tiene personas dedicadas a cerrar la operación con un Juni Calafat que ya participó en el intento de 2013, niega que la propuesta fuera esa -y que en ella se hablara de Vinicius o Varane como alternativas- pero sí reconocen negociaciones por Neymar.

La Juventus, que sabe que el PSG prefiere no acordar nada con el Barça, ha informado de su interés pero su intención de trueque con Paulo Dybala solo es más viable si está acompañada de más dinero (al menos 150 millones) que por el momento la 'Vecchia Signora' no tiene aunque podría conseguirlo si saca a Higuaín, Mandzukic o Rugani. Mientras no se soluciona Tuchel ha preguntado si podría usarlo este domingo ante el Toulouse en el Parque de los Príncipes, donde se han escuchado insultos graves contra el brasileño. Las relaciones entre Real Madrid y PSG es muy buena (por la amistad entre Florentino Pérez y Tamim bin Hamad al-Thani, el jeque de Qatar, propietario del PSG) por lo que hasta el 2 de septiembre, que se cierra el mercado de fichajes, el culebrón podría seguir coleando.