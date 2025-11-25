El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Retenciones en la A-8 en Santurtzi tras hacer la tijera un camión en sentido Bilbao
Cristiano Ronaldo, tras su expulsión ante Irlanda. Clodagh Kilcoyne / Reuters

Cristiano estará en el debut de Portugal en el Mundial

El astro luso fue sancionado con un solo partido después de prominar un codazo al irlandés O'Shea, castigo que ya cumplió en el último duelo clasificatorio frente a Armenia

C. P. S.

Martes, 25 de noviembre 2025, 17:12

Comenta

Sanción mínima para Cristiano Ronaldo, que respira pues podrá estar en el debut de Portugal en el Mundial después de ser sancionado con solo un partido por prominar un codazo al defensa Dara O'Shea durante el partido de clasificación entre el combinado luso y la selección de Irlanda, que se impuso por 2-0 en Dublín gracias a un doblete del delantero Troy Parrott.

El jugador del Al-Nassr saudí ya cumplió este castigo en el último encuentro clasificatorio del combinado dirigido por Roberto Martínez, frente a Armenia, por lo que más allá de una hipotética amenaza de dos partidos más en caso de comportamiento negativo, tiene vía libre para ser partícipe del estreno portugués en la cita planetaria del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, que será la sexta en la carrera del futbolista de Madeira.

Cristiano Ronaldo fue expulsado a la hora de juego del Irlanda-Portugal, tras una acción que el árbitro sueco Glenn Nyberg castigó con cartulina amarilla antes de la intervención del VAR para recomendar una expulsión acorde a la agresión. Se trató de su primera roja directa en 226 partidos con la selección lusa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de la mujer hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2 Un bar clásico del centro de Bilbao se hace con el premio a la mejor tortilla de patata
  3. 3 Los jubilados que cobrarían 3.355 euros al mes con la nueva subida de las pensiones para 2026
  4. 4

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  5. 5

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  6. 6

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  7. 7

    Europa alerta de que una mutación en la gripe adelanta «inusualmente» su circulación
  8. 8

    «Una inmobiliaria nos metió en la boca del lobo, de saberlo no habríamos firmado»
  9. 9 «Le golpeé con la maza porque quería arrancarme el hígado para comérselo»
  10. 10 La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias intensas, tormentas y viento en la costa vizcaína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cristiano estará en el debut de Portugal en el Mundial

Cristiano estará en el debut de Portugal en el Mundial