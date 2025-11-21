Muere a los 36 años Iñaki Cabaleiro, entrenador del equipo fundado por Míchel Salgado

Juanma Mallo Viernes, 21 de noviembre 2025, 15:44 Comenta Compartir

Iñaki Cabaleiro Pérez, entrenador del Fursan Hispania, el equipo fundado en Dubai por Míchel Salgado, falleció este jueves a los 36 años de manera repentina. ««Hoy despedimos a un amigo, compañero y entrenador cuya pasión dejó una huella inmensa en nuestros jugadores y en toda la familia Fursan. Su legado permanecerá siempre en cada niño al que inspiró. Nuestros corazones están con su familia», le despidió este jueves el club en sus redes sociales. Al parecer, el técnico sufrió un infarto.

Poco después, Míchel Salgado confesó estar «destrozado» por el fallecimiento. Le dedicó el exjugador del Real Madrid y el Celta un sentido mensaje en Instagram. «Amigo Iñaki! Ayer estábamos hablando del partido del segundo equipo que se jugaba esta noche. Hoy nos has roto el corazón en pedazos pero sabemos que no ha sido en vano. En un mundo donde las personas empiezan a ser valoradas por Bitcoin y seguidores, tú ya sabes que nuestros entrenadores son nuestro mayor valor y te puedo asegurar que te has ido influenciando a todo nuestro club y con todo el amor de tus chicos y sus padres. Puedes estar tranquilo porque ayudaremos a tu familia en todo lo que podamos y me aseguraré que tú pasión y lealtad nunca será olvidará en la historia nuestro humilde club. Muchas gracias por todos vuestros mensajes de apoyo, en especial a todos los clubes y academias de UAE. Descansa en paz amigo y vuela alto, siempre serás nuestra fuerza. Somos Fursan! Somos familia!».

Cabaleiro comenzó a trabajar en esta formación en septiembre de 2023. Antes había estado en Maldivas, en el Rápido de Bouzas y en las categorías inferiores del Celta. Su muerte ha provocado un profundo pesar en el mundo del fútbol. E incluso su hermano firmó un sentido mensaje en Facebook en una publicación de 'La Voz de Galicia'. «Te vas y me dejas sola. Hermano lo que disfrutamos este último verano. Me quedo con nuestras risas de balcón y nuestros planes, ahora sí, imposibles. Se va el amigo, compañero, cómplice, confidente, y, fundamentalmente, el hermano. Te quiero».