El Eibar define los dorsales que la plantilla lucirá a partir del estreno en Málaga

A tan solo unos pocos días para que el sábado se produzca el ansiado debut liguero en La Rosaleda de Málaga (19.30 h.), el ... Eibar ha definido ya los dorsales que portarán los jugadores armeros en la presente campaña. La redistribución ha sido notable, puesto que además de los lógicos cambios provocados por la marcha de nueve jugadores y la llegada de otros tantos, también se han modificado los números de varios de los efectivos que continúan a las órdenes de Beñat San José.

Y en este sentido, la novedad más llamativa viene protagonizada por Jon Guruzeta, que ha asumido con ilusión la responsabilidad de llevar a su espalda el número 10 que Matheus Pereira dejó colgado en el vestuario cuando se marchó al Farense brasileño tras despedirse del Eibar después de disputar la penúltima jornada en Ipurua ante el Córdoba.

Al igual que ha ocurrido con el mediapunta donostiarra, ha habido otros tres integrantes del pasado plantel que también han decidido variar la parte trasera de su camiseta. Así, Hodei Larrañaga se ha hecho con el 3 que quedó vacante tras la marcha de Cristian Gutiérrez a la UD Las Palmas, mientras que Arambarri ha recogido el 4 que Álvaro Carrillo ha dejado libre tras abandonar el club hace escasos días tras rescindir su contrato para fichar por el Huesca, y Javi Martínez ha reclamado el 5 que Chema Rodríguez portó durante en el último de sus cuatro años de estancia en el Eibar.

En cambio, Jonmi (13), Cubero (2), Arbilla (23), Sergio (6), Peru (8), Xeber (7), Corpas (17), Toni Vila (19) y Bautista (9), se han aferrado a los mismos números que, en el caso del capitán, le ha acompañado desde que Ipurua se convirtió en su casa hace ya casi una década.

Reparto entre los nuevos

El reparto de los números de los refuerzos que han ido llegando ha sido de lo más variado. Así, Luis López se ha quedado con el 1 que Álex Domínguez no llegó a estrenar, porque acabó su cesión por parte del Laussane sin haber disputado ni un solo minuto.

Además, Jair Amador ha elegido el 15 que antes llevaba Arnau Comas para emprender su primer año de andadura en el Eibar, mientras que a Marco Moreno ha recogido el 21 que le ha traspasado Guruzeta.

Leonardo Buta, por su parte, figurará con el 24 que llevaba hasta ahora Javi Martínez, en tanto que Lander Olaetxea lucirá el 14 que Hodei Larrañaga estrenó el año pasado tras dar el salto del filial al primer equipo.

El reto de portar el 20 que Antonio Puertas abandonó para irse al Albacete lo ha aceptado Javier Martón, mientras que otro de los dorsales de peso ha recaído en el eibarrés Jon Magunazelaia, que sin dudarlo se ha enfundado en el número 11 que Jorge Pascual lució durante el pasado campeonato. Toda una declaración de intenciones del eibarrés, que viene decidido a hacerse notar en el equipo que le vio nacer hasta que a los 16 años fue reclutado para la cantera de la Real Sociedad.

Mientras que el recién llegado Álvaro Rodríguez ya enseñó el 22 en su presentación, tanto el joven Aleix Garrido, que ha fichado hasta el 2028 procedente del Barcelona B, como Ander Madariaga, que continúa recuperándose de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha a la que se tuvo que someter tras lesionarse el pasado mes de marzo, portarán dorsales del filial.

Y aún quedan fichas y números por cubrir, puesto que ni el 12 que Iván Gil liberó tras concluir su período de cesión por parte de la UD Las Palmas, así como el 18 que se le otorgó a Martín Merquelanz en el pasado curso tienen dueño aún.

Dorsales 25-26

1 Toma el relevo de Alex Domínguez Luis López

2 Mantiene el mismo Cubero

3 Lucirá el dorsal que ha dejado libre Cristian. Hodei

4 Ha recogido el número que portaba Carrillo. Arambarri

5 Se hace con el dorsal de Chema. Javi Martínez

6 Es su propiedad desde hace siete años Sergio Álvarez

7 Aferrado al número del curso pasado Xeber Alkain

8 Mantiene su dorsal Peru Nolaskoain

9 Tampoco varía Jon Bautista

10 Portará el número que dejó libre Matheus Jon Guruzeta

11 El eibarrés toma el dorsal de Jorge Pascual Jon Magunazelaia

12 El número de Iván Gil está aún vacante Libre

13 Sigue con su número de la suerte Jonmi Magunagoitia

14 Antes lo llevaba Hodei Lander Olaetxea

15 Le ha correspondido el número que lució Arnau Comas Jair Amador

17 Continúa inamovible con su número como armero Corpas

19 No ha cambiado Toni Villa

20 Llevará el dorsal que portó Antonio Puertas Javier Martón

21 Se queda con el número de Guruzeta Marco Moreno

22 Le ha tocado el número de Arambarri Álvaro Rodríguez

23 Sigue Anaitz Arbilla

29 Continuará con número del filial Ander Madariaga