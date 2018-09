Fran Sota (Leioa): «todos tenemos muy interiorizado que el reto principal es la salvación» Fran Sota, el día de su fichaje junto al presidente Javier Landeta. / SD Leioa El jugador riojano está «muy agradecido por esta nueva oportunidad» de vestir la camiseta azulgrana IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA/ Miércoles, 5 septiembre 2018, 16:20

El mediapunta riojano Fran Sota ha retornado a las filas del Leioa, donde militó de 2015 a 2017 dejando un gran recuerdo entre todos los componentes de la familia azulgrana. Abandonó Sarriena para embarcarse en una aventura fallida en el Racing Club de Ferrol. Este experimentado jugador, nacido en Aldeanueva de Ebro el 30 de octubre de 1990, acumula un extenso bagaje por la Segunda División B, ya que ha militado en el filial del Osasuna, Peña Sport, S.D. Logroñés y C.D. Tropezón, al margen de su estancia en Sarriena y el año en tierras gallegas.

-¿Como ha vivido la vuelta a Sarriena?

- Muy bien. Ya conocía todo y muy contento de volver. Estuve dos años muy feliz. Estoy muy agradecido de esta nueva oportunidad.

-Usted estuvo las dos temporadas con Igor Gordóbil como técnico y ahora está bajo las órdenes de Jon Ander Lambea. ¿Ha encontrado muchos cambios?

- La verdad es que no. Son entrenadores muy diferentes pero estoy muy a gusto en esta nueva etapa. Los entrenamientos prácticamente no han cambiado nada, muchos están dirigidos por el preparador físico Gorka Blasco, que tenía el mismo papel con Gordóbil.

- ¿Pero algo si habrá variado?

-Esta claro que cada entrenador tiene su visión del fútbol y se nota un cambio en el sistema y tácticas.

- Me imagino que no habrá tenido ningún problema para adaptarse al vestuario.

- Me he encontrado un grupo humano muy bueno, similiar a la anterior etapa en el Leioa. Todo el cuerpo técnico ha trabajado mucho en pretemporada para que estemos cohesionados realizando diferentes actividades al margen de los entrenamientos.

-Usted era uno de los ídolos de la afición azulgrana. ¿Ha notado el mismo apoyo en su vuelta?

- No puedo estar más contento y agradecido. Me trataron muy bien esos dos años y esta temporada ya me han mostrado su apoyo. Esperemos que las cosas vayan bien para estar todos felices.

-¿Como resultó su experiencia en el Racing Club de Ferrol?

- Un poco difícil, iba con unas expectativas deportivas y sucedieron otras. Pero de todo se aprende y he conocido a mucha gente que merece la pena. Siempre intento quedarme con el lado positivo de las cosas.

- ¿Qué objetivo se ha marcado para esta campaña?

- El objetivo de todo el mundo pasa por salvar la categoría y continuar un año más en Segunda B. Lo que venga después, bienvenido sea. Pero todos tenemos muy interiorizado que el reto principal es la salvación, creer otra cosa sería engañarse.

- Con la plantilla que cuentan parece un reto muy asumible.

- La verdad que se ha firmado bastante bien y continúa buena parte de los jugadores del pasado año, que realizaron una buena temporada. Pero debemos sacar los puntos cuanto antes para no pasar ningún tipo de apuro.