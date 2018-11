«No damos la eliminatoria por perdida», avisa Núñez 04:30 Un lance del partido del miércoles en Tabira. / F. Romero El técnico blanquiazul alaba la buena imagen de su equipo en el duelo copero, pero lamenta la falta de acierto en los metros finales FERNANDO ROMERO Durango Jueves, 22 noviembre 2018, 20:22

El Real Unión salió victorioso (0-2) del duelo de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Federación disputado en Tabira. Un resultado que bien parece dejar encarrilada la eliminatoria para los fronterizos de cara a ese choque de vuelta del 5 de diciembre en el Stadium Gal. Sin embargo, desde la Cultural avisan: «Los partidos son para jugarlos. Siempre se pueden dar circunstancias que te favorezcan especialmente y que hagan que la eliminatoria se pueda ganar. Nosotros no la damos perdida». Así lo indicaba Igor Núñez tras el encuentro. Un técnico satisfecho con el rendimiento de su equipo, con muchísimas caras nuevas en el once e incluso el debut del meta juvenil Juan Basabe.

«Son muchos partidos en poco tiempo (tres en seis días) y venimos de un choque muy exigente en Lezama donde tuvimos que hacer un esfuerzo enorme para sacar un punto. Lógicamente, no podemos exprimir a los jugadores hasta sobrepasar el límite. Es cuestión de ir repartiendo minutos. Algo que se hace con la total convicción de que todos los jugadores que saltan al campo lo hacen con la confianza del cuerpo técnico», explicaba el preparador de los durangarras.

Sin embargo, Núñez lamentaba dos aspectos concretos del duelo ante los de Juan Domínguez. Por un lado, que «una vez más no hemos estado acertados» de cara a la portería irundarra. «Hemos tenido unas ocasiones yo creo que bastante buenas, pero no hemos sido capaces de acertar», insistía. Y por otro lado, que los goles del Real Unión llegaron en «errores de interpretación de nuestra defensa». Del primero, logrado a los once minutos, «nos hemos rehecho bien», pero tras el segundo, ya en el 87' de partido, «ahí se ha acabado la historia».

Como ya comentó el técnico antes del partido que les enfrentó en Liga, en su opinión el Real Unión «me parece un plantillón con muy buenos futbolistas». De ahí que tal vez acusaran menos los cambios en su once inicial. Aún así, «a la hora de hacer balance, de ver cuánto peligro hemos hecho uno y otro, yo creo que ha estado bastante igualado. Creo que hemos dado una muy buena imagen», destacaba el de Llodio. «Ellos han dado más sensación de peligro, pero tirar hemos tirado más nosotros. Desde ese punto de vista, se ve la seriedad con la que nos tomamos la eliminatoria».

Ahora toca pensar ya en el siguiente compromiso para la Cultural, casi sin tiempo para descansar. Los de Tabira reciben en su feudo el sábado al Tudelano, en el duelo que abrirá la 14ª jornada y que será emitido en directo por ETB1. «Es otro partido muy importante para nosotros. Nos queda poco tiempo para prepararlo, pero lo vamos a hacer con todas nuestras ganas porque es un partido que puede marcar un punto de inflexión, por lo menos en lo clasificatorio», indica Igor Núñez.