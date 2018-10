Cultural Durango Andoni Errasti: «En este equipo no se rinde nadie» Errasti busca con la mirada un compañero a quien enviar la pelota. / F. Romero El meta blanquiazul señala que el arranque «se nos está haciendo un poco cuesta arriba», pero está convencido de que «todo va a cambiar» pronto FERNANDO ROMERO Durango Miércoles, 24 octubre 2018, 20:52

Nueve jornadas consecutivas sin conocer la victoria pueden parecer demasiadas, más aún cuando el trabajo realizado sobre los terrenos de juego te hace merecedor de algún premio mayor. Pero no. La Cultural de Durango prosigue en su particular 'via crucis' en este inicio de temporada. Farolillo rojo en la tabla casi desde el inicio, el cuadro blanquiazul trata de afinar para que la situación se revierta más pronto que tarde. Aunque como reconoce el meta Andoni Errasti, «se nos está haciendo un poco cuesta arriba. No conseguimos dar con la tecla para sacar los primeros tres puntos. Estamos tristes en ese sentido, pero optimistas porque estamos convencidos de que lo vamos a dar la vuelta». «Según llegue esa primera victoria, todo va a cambiar», asegura convencido.

El cancerbero de Eibar, titular fijo para Igor Núñez, vive en primera persona el hecho de que su equipo sea el más goleado del grupo, con 19 tantos recibidos, pero tiene claro que saldrán de ésta «con cabeza y sin volvernos locos». «Sí que estamos un poco impacientes. Pero las sensaciones son buenas, en el día a día, en los partidos... que es lo que nos hace estar tranquilos. Es cuestión de tiempo», declara.

La serenidad es una de las claves en su análisis de la situación del equipo durangarra. Errasti se muestra convencido, al igual que el resto de compañeros de vestuario, de que «la adaptación a la categoría respecto al juego ha sido buena. Hacemos buenos partidos, sobre todo en casa, hemos competido contra duros rivales… la clave es minimizar errores». «Yo se lo digo todos los días a mis compañeros. El inicio no ha sido ni el mejor ni el que pensábamos, pero hay que mantener la tranquilidad. En el día a día, el trabajo es brutal. Los éxitos van a ir llegando poco a poco», apostilla.

Errasti hace hincapié en esa necesidad de reducir los errores propios y dar así menos facilidades al rival, ya que «sí estamos notando la efectividad de los equipos», un factor diferencial en el salto de la Tercera a Segunda B. «Con poco, hacen mucho, no perdonan. A la mínima que concedas, te van a hacer gol. Lo que tenemos que tratar es minimizar esos errores que nos están castigando tanto», insiste. «Estamos concediendo muchos goles por eso, porque nos hacen daño con muy poco. Pero también hay partidos con resultados engañosos, como el de Zubieta», resalta el guardameta.

El otro factor del que viene adoleciendo la Cultural a lo largo de esta nueve jornadas es la falta de gol. Solo cuatro. El último, en la pasada jornada ante el Langreo, lo anotó Beñat Alberdi, convirtiéndose en el segundo anotador del equipo en Liga, junto al capitán Ekaitz Molina, que suma tres. Ese tanto sirvió para abrir el marcador y poner a su equipo por delante por segunda vez en la temporada. Aunque la ventaja duró apenas cinco minutos en el marcador. En el segundo periodo, los asturianos, también recién ascendido y rival directo en la zona baja, acabó goleando. «En ese partido no salimos del todo bien. Ellos estuvieron con más intensidad, sobre todo en los inicios de cada periodo. Pudimos marcar más, pero con el cuarto suyo ya nos vinimos abajo», relata.

Esa falta de acierto es algo que no le inquieta a Errasti, quien sostiene que «estaríamos más preocupados si no generáramos situaciones y llegadas para ganar los partidos. Pero hacemos muchas ocasiones. Diría que incluso las mismas o más que en Tercera. Aunque nos falta materializarlas».

«A medida que el equipo se vaya asentando, esas cifras -goles anotados y encajados- se igualarán. La intensidad del equipo, el trabajo… es bueno y se adapta bien a la categoría. En el juego, en lo colectivo… estamos bien. Nos falta pulir esas dos claves. En este equipo no se rinde nadie», lanza.

Desde su privilegiada posición en el terreno de juego, Errasti ha podido comprobar cómo, efectivamente, en la División de Bronce hay un salto cualitativo respecto a la Tercera, sobre todo en las posiciones ofensivas. «Los jugadores tienen un plus de técnica, de calidad… Desde la portería lo noto mucho en detalles como los controles, la velocidad que tienen, en el balón parado, en córners… tienen un punto más. El juego y la intensidad sí se parecen más en ambas categorías, pero lo que más se nota es esa mayor calidad del centro del campo en adelante», apunta.

Y hablando precisamente de ese potencial de los rivales, la Cultural de Durango recibe este sábado al Sporting B, que acudirá a Tabira tras imponerse al Racing de Santander y en una racha de seis partidos sin perder, que le sitúa a tiro de piedra de la zona de play-off. «Es un equipo peligroso, que ya demostró el año pasado que puede estar ahí arriba. Un filial de un gran equipo con grandes jugadores. Pero estamos en la misma categoría y vamos a tratar de competir de tú a tú con ellos, en nuestro campo y con el apoyo de nuestra afición. Es una bonita oportunidad para poner ese primer +3 en el casillero», afirma.

Buscarán esa primera victoria de la única forma que saben hacerlo. «Siempre queremos tener el balón, partimos desde esa premisa, y a partir de ahí buscamos hacer daño al equipo rival. Estamos convencidos de que cuando tienes el esférico, no te hacen daño, aunque con eso nos exponemos mucho. Jugamos muy abiertos. Pero es nuestra idea de juego», defiende. «Es lo que nos ha traído hasta donde estamos y tenemos que seguir la misma línea. Hay partidos que tendremos que amoldarnos a otras circunstancias, pero esa es nuestra ideología del fútbol», concluye.