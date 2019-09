La peor derrota de la historia del Barakaldo en casa en Segunda B

El Barakaldo vivió el pasado domingo un capítulo muy negro en su historia. Los fabriles fueron superados por la Real Sociedad B y les endosaron un 0-5. Se trata de la derrota más abultada del cuadro gualdinegro sufrida en Lasesarre de toda su historia en las 35 campañas que ha militado en la categoría de bronce. La última vez que el conjunto vizcaíno recibió una derrota tan abultada como local en un campeonato liguero fue el 29 de octubre de 1978 frente al Cádiz (0-5) en Segunda División, hace ya más de 40 años. Por aquel entonces, las riendas del equipo las llevaba Manolín, que fue destituido tres semanas más tarde. Su lugar en el banquillo lo ocupó García de Andoain, que no pudo evitar el descenso de los fabriles a Segunda B.

Las gradas de Lasesarre no recuerdan un escenario similar al que se vivió este pasado domingo. El Barakaldo, que siempre se ha caracterizado por su fuerza y solidez como local, sucumbió por 0-5 frente al filial txuriurdin. Los pupilos de Xabi Alonso superaron en todas las facetas a la escuadra gualdinegra, que se mostró muy endeble en todos los aspectos, tal y como reconoció Hernán Pérez al término del duelo. «No estuvimos bien en ningún momento, ni en la presión, ni con balón, ni en las acciones a balón parado», apuntó. De este modo, el objetivo de «sacar el 70% de los puntos en casa», establecido por el preparador asturiano la pasada semana, se complica cada vez más. Por el momento, los fabriles han disputado tres encuentros como locales y únicamente han logrado un triunfo (2-1 ante Unionistas) y dos derrotas (1-2 frente al Izarra y 0-5 contra la Real Sociedad B), por lo que promedian un 33% de los puntos en casa.

Asimismo, es también el más abultado de esta campaña junto a la goleada del Bilbao Athletic al Osasuna Promesas (5-0) este mismo sábado. Las sensaciones que los pupilos de Hernán Pérez dejaron en los primeros encuentros parecen diluirse debido a las dos últimas actuaciones frente a dos filiales que optan por permanecer en los primeros puestos de la clasificación –Real Valladolid B y Real Sociedad B-. En estos dos anteriores envites, el Barakaldo únicamente ha anotado una diana y ha encajado ocho tantos. Las carencias en la parcela defensiva son evidentes. El técnico fabril reconoce que están en la obligación de «cambiar esta dinámica de estos dos últimos partidos tan malos, sobre todo, por encajar tantos goles, que es uno de los errores que más nos están penalizando ahora mismo».

«Es una derrota durísima, no solo por el resultado, sino por la manera en la que se produce», asume Hernán Pérez, que no encontraba «explicación» a lo sucedido. «Es una derrota muy dolorosa y los jugadores van a pasar 24 o 48 horas muy malas», señaló. El entrenador ovetense fue autocrítico y manifestó que «sabemos que tenemos que hacer las cosas mejor, porque esto no es suficiente para ganar partidos ni para estar situados donde queremos».

Con tres victorias y tres derrotas en su haber, este Barakaldo ha dejado sensaciones muy dispares en este inicio liguero. Por el momento, el míster de los gualdinegros asevera que «vamos a continuar en nuestra línea, tratar de levantarnos, seguir con ilusión, trabajar y pensar en sacar adelante el próximo partido».