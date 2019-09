Barakaldo 0-5 Real Sociedad B Otro filial aplasta a un endeble Barakaldo Varios jugadores luchan por un balón. / BORJA AGUDO El conjunto fabril sufre su segunda derrota consecutiva frente a un filial, en este caso, ante la Real Sociedad B PERU OLAZABAL Domingo, 29 septiembre 2019, 20:48

El Barakaldo sufre una derrota muy abultada frente a una gran Real Sociedad B. El filial txuriurdin llevó a cabo un recital de fútbol al campar a sus anchas en Lasesarre, ante un Barakaldo que no propuso ninguna idea convincente con el balón en los pies ni tampoco en su modo de presionar. Tras la severa derrota frente al Real Valladolid B -3-1- la semana pasada, los fabriles repitieron el mismo guión y sucumbieron frente a un filial por segunda vez consecutiva. En esta ocasión, el conjunto gualdinegro recibió un golpe más duro aún y el encuentro acabó con una 'manita' de los blanquiazules.

0 Barakaldo Cacharrón; Gándara, Picón, Julen López, Urtzi Iriondo; Algarra ('Pitu' Doncel, min. 51), Héctor Nespral, Samu Álex (Carles Marc, min. 65); Óscar Fernández (Sergio García, min. 56), Juan Delgado e Iker Olaizola. 5 Real Sociedad B Ramírez; Pecharromán (Zourdine Thior, min. 46), Arambarri, Ezkurdia, Ekaitz Jiménez; Zubimendi, Gorostidi, Unai Veiga (Jeremy Blasco, min. 83); Roberto López, Julen Lobete y Navarro (Dani Garrido, min. 73). goles: 0-1; Unai Veiga (min. 29). 0-2; Gorostidi (p.) (min. 33). 0-3; Gorostidi (min. 67). 0-4; Julen Lobete (min. 84). 0-5; Roberto López (p.) (min. 90). ÁRBITRO: Alberto Fuente Martín, del comité cántabro, amonestó a los visitantes Gorostidi (min. 35) y Ezkurdia (min. 47). incidencias: 1.400 espectadores en Lasesarre.

Los pupilos de Xabi Alonso llevaron la iniciativa del partido desde el pitido inicial. Durante los primeros cinco minutos del choque, prácticamente no soltaron el balón y lo movían de un lado a otro, tratando de buscar un hueco entre los fabriles, que se replegaron atrás para no cometer un error que les condenara a tener que remontar desde el principio. Con el paso de los minutos, el cuadro local fue mostrando cada vez más destellos y por lo menos, gozaron de algún acercamiento a portería rival sin ningún tipo de éxito. Sin embargo, el filial txuriurdin continuó durante todo el primer tiempo siendo muy superior al conjunto gualdinegro y tuvieron el juego bajo control al retener el balón el balón en su dominio y en campo contrario prácticamente en todo momento.

La Real Sociedad B fue un auténtico rodillo en los primeros 45 minutos y además, fue efectivo de cara a puerta. Dispusieron de dos ocasiones claras para batir a Cacharrón y ambas las convirtieron. Unai Veiga estrenó el marcador en el minuto 29 con un testarazo después de recibir un gran centro de Roberto López desde la banda izquierda a la salida de un córner. El guión después del tanto de los donostiarras fue el mismo: el Barakaldo corría detrás del balón metido en su campo observando el juego asociativo de los donostiarras. Solo cuatro minutos después, José Picón derribó a Julen Lobete en el área y el colegiado señaló la pena máxima. El encargado de disparar desde los once metros fue Gorostidi, que engañó a Cacharrón y amplió la ventaja. Lo único destacable de los de Hernán Pérez fue un cabezazo de Óscar Fernández cuando se encontraba totalmente solo en el segundo palo, pero no acertó en la finalización y no puso en aprietos a Ramírez, que atajó el cuero.

En el descanso, Xabi Alonso se vio obligado a realizar un cambio por la lesión de Pecharromán e introdujo a Zourdine Thior, un jugador mucho más ofensivo a pesar del resultado. Hernán Pérez también tuvo que sustituir a Algarra, que se retiró lesionado y entró en su lugar Pitu, que también ofrece mucho más en la parcela ofensiva. En la segunda mitad, el duelo fue mucho más equilibrado y ya se veía a un Barakaldo más ambicioso, que buscaba la portería rival. En el minuto 65, el árbitro no pitó un penalti claro a favor de los fabriles por mano en el área y en la siguiente jugada, el cuadro txuriurdin reabrió la herida al anotar el tres a cero de nuevo de cabeza en un córner. Gorostidi fue el autor del tanto al entrar solo al segundo palo.

En los últimos minutos del partido, los fabriles se volvieron a desinflar y la Real Sociedad B lo aprovechó para redondear su triunfo. En el minuto 86, José Picón cometió un grave error en la salida de balón y le entregó el balón a Lobete frente a Cacharrón. Este regateó al cancerbero gualdinegro y remató sin ninguna oposición para hacer la diana de los suyos. Ya en el descuento, el propio guardameta local cometió penalti sobre Lobete y lo transformó Roberto López muy ajustado al palo derecho.