Ter Stegen, damnificado en la operación Joan García

El Barcelona trabaja en el mercado de fichajes y el primer futbolista con el que se han puesto manos a la obra es Joan García. ... El meta del Espanyol, de 24 años, es el elegido para llevar a cabo el relevo generacional en la portería azulgrana y la entidad que preside Joan Laporta ya podría tener un acuerdo con el cancerbero, a la espera de efectuar el pago de la cláusula de rescisión de 25 millones de euros. Sería un fichaje que abriría la puerta de salida a Marc-André ter Stegen, que ha perdido importancia tras su grave lesión y que por primera vez estaría en el escaparate después de más de una década defendiendo la meta culé.

Y es que el Barcelona tiene claro que la portería ha sido el principal punto débil de un equipo que ha mejorado esta temporada en todas las demás líneas. Ter Stegen ha estado fuera del grupo prácticamente todo el curso por una grave lesión y los relevos de Iñaki Peña y Wojciech Szczesny no han sido suficientes para elevar un listón que quedó en evidencia contra el Inter de Milán en semifinales de la Champions. Los siete goles encajados aún están sobre la mesa y se busca ahora un portero no solo que no cometa fallos, sino que además sea capaz de hacer paradas salvadoras que aseguren puntos al equipo de Hansi Flick y que sean decisivas a la hora de la verdad.

Ese portero no es otro que Joan García. El meta catalán ha sido uno de los principales artífices de la salvación del Espanyol y reúne todas las características que necesita el Barça para la portería. En primer lugar, el precio. Los culés todavía no pueden hacer grandes desembolsos por la crisis financiera que atraviesa el club y la cláusula de rescisión de 25 millones de euros que tiene el jugador es un auténtico caramelo en el mercado. En segundo lugar, tendría fácil aclimatación a la ciudad ya que es barcelonés. Y en tercer lugar, encajaría a la perfección en un sistema, el de Flick, que exige gran precisión con los pies a sus porteros y un gran estado físico para ser un complemento a la defensa adelantada. Ambas cualidades las tiene Joan García.

Con ese informe en la mano, Deco lleva semanas trabajando para convencer a un Joan García que tiene varios pretendientes en el mercado y que es consciente también de que es una decisión difícil al tratarse de algo más que un cambio de club. Supone decir adiós al equipo en el que se ha formado y pasar al eterno rival, un movimiento que puede hacer saltar ampollas en un sector de la Ciudad Condal. Pese a ello, Joan García ya podría haber alcanzado un acuerdo verbal con el Barça, tal y como afirmó este lunes el diario Sport, y la operación podría cerrarse en los próximos días.

Laporta prefiere a Szczesny como guardaespaldas

Para que llegue Joan García, es necesario que el Barcelona haga sitio. El primero en hacer las maletas será un Iñaki Peña que perdió protagonismo en el equipo culé con la llegada de Szczesny y que ahora es el primer descarte de Flick en la portería para la próxima temporada. Tiene varios interesados dentro de la Liga y también en Turquía, donde dejó un buen recuerdo tras su paso por el Galatasaray, un equipo que ahora busca relevo para Fernando Muslera.

El segundo descarte saldrá de la terna entre Szczesny y Ter Stegen. Del meta polaco gusta la buena integración que ha tenido en el grupo y también la facilidad que puede tener para asumir un rol secundario con la llegada de Joan García. Ese es precisamente el principal escollo de un Ter Stegen acostumbrado a ser importante y que además tiene un salario mucho más elevado. Los 6,3 millones de euros que percibe el alemán podrían aligerar masa salarial y hacer sitio a un Joan García que cada vez está más cerca de cambiar de bando y vestir de azulgrana.